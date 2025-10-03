Real Madrid - Villarreal: horario y dónde ver el partido de La Liga EA Sports

El partido entre el Real Madrid y el Villarreal de la octava jornada liguera tiene todos los ingredientes para llamar la atención del público. Hablamos de un duelo directo entre el segundo y el tercer clasificado de la competición doméstica, que además tiene lugar justo cuando los de Xabi Alonso están tratando de olvidar cuanto antes lo ocurrido en el derbi.

El equipo blanco llega al duelo tras la victoria en Champions ante el Kairat Almaty, pero todavía pesa mucho la 'manita' que le endosó el Atlético de Madrid en el Metropolitano hace menos de una semana. Aquel duelo marcó un nuevo varapalo para el conjunto de Xabi Alonso en un duelo ante un gran equipo, tal y como ocurrió en el Mundial de Clubes ante el PSG, con un triunfo 4-0 de los de Luis Enrique.

Xabi Alonso, durante el Atlético-Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press

El Villarreal ha empezado la campaña de manera excelente y se mantiene en el tercer lugar de la tabla. Será el hueso más duro que ha tenido el Real Madrid hasta ahora en Liga, solo por detrás del Atlético de Madrid. Los de Marcelino llegan pletóricos tras tres triunfos seguidos ante Osasuna (2-1), Sevilla (1-2) y Athletic Club (1-0). Además, el equipo que dirige Marcelino García Toral dio un gran nivel en el encuentro inter semanal de Champions ante la Juventus, que terminó con empate a dos.

Por lo que respecta a las bajas de ambos equipos, el Madrid no podrá contar con Ferland Mendy, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal. Por su parte, Marcelino afrontará el encuentro sin Logan Costa, Kambwala, Juan Foyth y Pau Cabanes, mientras que Gerard Moreno y Ayoze Pérez son duda para el partido.

HORARIO DEL REAL MADRID - VILLARREAL

El partido entre el Real Madrid y el Villarreal, correspondiente a la octava jornada de La Liga EA Sports, se disputará el próximo sábado a las 21:00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu.

DÓNDE VER EL REAL MADRID - VILLARREAL

El enfrentamiento entre el Real Madrid y el Villarreal se podrá ver en TV y online a través de DAZN España, disponible también en Movistar+ (Dial 55).