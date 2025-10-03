Real Madrid - Villarreal: alineaciones probables del partido de Liga

Tras la victoria en Almaty, el Real Madrid necesita dar un golpe de autoridad en Liga para rehacerse de la dura derrota en el derbi (5-2). Los blancos recibirán a un hueso en el Santiago Bernabéu: el Villarreal de Marcelino García Toral. Un equipo amarillo que está tercer clasificado y que es, hasta estos momentos de campeonato, el mejor equipo sin contar FC Barcelona y Real Madrid.

Los groguets se movieron de maravilla en el mercado de verano y consiguieron sobreponerse a las grandes bajas de Barry y Baena. Con los fichajes de Mikautadze, Oluwaseyi, Moleiro o Renato Veiga, el equipo castellonense ha dado un salto cualitativo que le está permitiendo luchar de tú a tú contra los grandes en este inicio de curso.

Por otro lado, los blancos llegan después de ganar su duelo de Champions ante el Kairat Almaty, pero con la espina clavada del derbi. El Madrid de Xabi Alonso lo había ganado todo con solvencia hasta ese momento y ante el Villarreal tendrá su segunda gran prueba de la temporada.

LÍO EN LA DEFENSA BLANCA

Xabi Alonso sigue recuperando efectivos y parece que Jude Bellingham y Eduardo Camavinga ya están en plena forma. Aunque el inglés ha recibido muchas críticas por su duelo ante el Atlético, se espera que el tolosarra lo saque de inicio en el Bernabéu. El que podría quedarse en el banquillo sería Vinicius Jr., que tras exhibirse ante el Levante, parece que todo fue un espejismo.

Rodrygo podría ser el gran beneficiado de ese mal momento de su compatriota y salir de titular ante los groguets. Otro lío que tienen montado los blancos es la posición de Federico Valverde. Sin Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal, tendremos que ver si el tolosarra se atreve a poner al uruguayo en el lateral derecho, posición donde él mismo ha dicho que no quiere jugar. Es el primer gran pulso que tiene Alonso desde que está en el banquillo blanco y por ahora está cediendo.

Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, jugadores del Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press

Además de los dos laterales, el Madrid tampoco tendrá disponible ni a Ferland Mendy ni a Rüdiger; los dos siguen lesionados.

MUCHAS BAJAS EN EL VILLARREAL

El equipo visitante tampoco se queda atrás en cuanto a sus bajas. Marcelino García Toral no podrá contar con hasta seis futbolistas: Cabanes, Logan Costa, Foyth, Kambwala, Gerard Moreno y Navarro. Este último está con la selección sub-20 en el Mundial, pero todos los otros siguen de baja. Además, Ayoze Pérez está volviendo a entrenar con el grupo, pero tampoco ha entrado en la convocatoria para viajar a Madrid.

Los groguets llegarán a la capital tras ganar sus últimos tres encuentros ligueros ante rivales de entidad como Athletic Club, Sevilla y Osasuna. También sumaron un importante empate ante la Juventus de Turín, con un gol de Renato Veiga en el tiempo añadido para poner su primer punto en el casillero de la fase de la Liga de la Champions League.

Dani Parejo, en el Villarreal-Juventus de Champions. / VILLARREAL CF

Encuentro de poder a poder en el Bernabéu que enfrentará a un Real Madrid con ganas de rehacerse tras el derbi ante una de las grandes sensaciones de la Liga.

ALINEACIONES PROBABLES DEL REAL MADRID - VILLARREAL

Real Madrid: Courtois; Álvaro Carreras, Eder Militao, Dean Huijsen, Raúl Asencio; Fede Valverde, Tchouaméni, Arda Güler; Mastantuono, Rodrygo Goes, Kylian Mbappé.

Villarreal: Luiz Júnior; Cardona, Rafa Marín, Veiga, Mouriño; Moleiro, Thomas, Gueye, Buchanan; Mikautadze, Pépé.