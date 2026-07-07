El Real Madrid vigila al heredero de Luka Modrić

El Real Madrid continúa planificando el futuro de su centro del campo. Tras el fin de una etapa marcada por figuras históricas y una nueva hornada de mediocampistas que no acaban de convencer, la entidad blanca mantiene abierta la búsqueda de un futbolista capaz de combinar talento, personalidad y recorrido para liderar la medular durante la próxima década. Y, una vez más, las miradas apuntarían a Croacia.

Según informa el diario croata 'Večernji list', el conjunto madridista sigue muy de cerca a Petar Sučić, centrocampista del Inter de Milán que, con apenas 22 años, se ha consolidado como una de las grandes revelaciones del fútbol europeo y el nuevo referente de la selección croata.

Sucic celebra el gol del empate contra el Arsenal / Luca Bruno

Su llegada al Giuseppe Meazza el pasado verano, procedente del Dinamo de Zagreb por alrededor de 14 millones de euros, ha resultado un éxito inmediato. Aunque su posición natural es la de pivote, Sučić ha brillado como interior en el sistema 3-5-2 del Inter gracias a su inteligencia táctica, su capacidad para superar líneas mediante la conducción, su potencia física y una llamativa calidad técnica con ambas piernas. Un perfil cada vez más cotizado en el fútbol europeo.

El Mundial que confirma su explosión

El interés del Real Madrid no responde únicamente a su excelente temporada en Italia. El Mundial de 2026 ha terminado de situar a Sučić entre los centrocampistas con mayor proyección del panorama internacional.

Aunque Croacia cayó eliminada en los dieciseisavos de final frente a Portugal, el torneo del futbolista del Inter dejó sensaciones extraordinarias. Con Luka Modrić ya fuera del foco, Sučić asumió la responsabilidad creativa del equipo y respondió con actuaciones de enorme personalidad.

Sucic, en un partido con Croacia / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Firmó una brillante asistencia ante Inglaterra y marcó frente a Ghana uno de los goles más destacados del campeonato con un potente disparo desde casi 25 metros. Tras la eliminación, incluso Cristiano Ronaldo se acercó a felicitar y consolar al centrocampista croata, un gesto que reflejó el respeto que ya despierta entre las grandes figuras del fútbol mundial.

Una operación que recuerda a Kovačić

Eso sí, el traspaso está lejos de ser sencillo. En el Inter son plenamente conscientes del potencial de su futbolista y no contemplan una salida por una cifra reducida. Desde Italia estiman que su precio ya se mueve entre los 50 y los 60 millones de euros, una valoración que multiplica por cuatro la inversión realizada hace apenas un año. Varios clubes de la Premier League también estarían interesados en su fichaje.

La posible operación guarda, además, un evidente paralelismo con un movimiento que ya funcionó en el pasado para el Real Madrid. En 2015, el club blanco acudió al Inter para incorporar a un joven centrocampista croata formado en el Dinamo de Zagreb: Mateo Kovačić.

Once años después, la historia parece repetirse. Otro talento balcánico, criado en la misma escuela y consolidado en el conjunto nerazzurro, aparece en el radar de Valdebebas como el gran candidato para recoger el testigo de Luka Modrić. La maquinaria ya está en marcha.