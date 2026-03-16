El Real Madrid viaja con todo a Manchester

El Real Madrid viajará este mediodía a Manchester para afrontar la vuelta de octavos de final de la Champions en lo que será, por ahora, su último partido contra el City esta temporada. Los blancos viajan con el cinturón poco apretado gracias al holgado marcador que cosechó en el Santiago Bernabéu (3-0) aunque se deberán poner el mono de trabajo en el Etihad Stadium, un lugar donde nunca se ha sentido cómodo el Real Madrid y nunca ha logrado vencer en los 90 minutos. De hecho, en la lista de convocados se ha incluido a Mbappé y a Bellingham, ambos acelerando su proceso para poder llegar a este partido, con pocas opciones de jugar como titulares pero sí con intenciones de que puedan participar.

AUSENCIA NOTABLE

La mala noticia llega en defensa, Raúl Asencio no podrá estar disponible para este partido por molestias físicas en el gemelo. Una baja sensible para el Madrid pero que podrá resolver con Rüdiger y Huijsen, quienes vienen encontrandose bien e hicieron gol el pasado sábado ante el Elche.

Asencio abandonó el campo en camilla directo al hospital / EP

MÁS VUELTAS DE ÚLTIMA HORA

Carreras y Alaba, otros dos efectivos de vuelta. Tras completar el entrenamiento de ayer —aparentemente sin problemas—, Arbeloa ha decidido incluir a los dos en la lista de convocados. Con la pérdida de Ferland Mendy, el gallego tiene posibilidades de partir de inicio en un 50-50 con Fran García en la que será la única incógnita del once inicial, donde se espera el mismo once al que vimos en el Bernabéu vencer a los ingleses.

El Real Madrid completará esta misma tarde su último preparatorio en el estadio del City con el foco puesto en la gran batalla de mañana, en la que un exceso de confianza podría meterle en serios apuros ante un City que se aferra a quedar eliminado tan pronto de la competición. En esta ocasión, los de Guardiola más que nunca tendrán que volcarse en ataque para, por lo menos, hacer los 3 goles necesarios para forzar la prórroga, con el riesgo de que el Madrid les sentencie en cualquier momento.

LA CONVOCATORIA DEL REAL MADRID PARA EL ETIHAD

Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.

Defensas: Carvajal, Alaba, Trent, Carreras, Fran García, Rüdiger, Huijsen, Diego Aguado y Mario Rivas.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Cestero, Manuel Ángel, Palacios y Thiago.

Delanteros: Vini Jr., Mbappé, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.

La expedición del Real Madrid viaja esta mañana con destino a Manchester desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.