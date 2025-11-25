REAL MADRID
La convocatoria de Xabi Alonso: El Real Madrid viaja a Atenas sin Courtois... ni otra baja de última hora
Xabi Alonso se queda con Asencio como único central puro para el encuenytro contra el Olympiacos de Mendilibar
Xabi Alonso facilitó la lista para el desplazamiento a Atenas de cara al Olympiacos - Real Madrid de la Champions con una baja añadida de última hora a la de Thibaut Courtois que ya se había quedado fuera debido a una gastroenteritis.
Ya habían saltado las alarmas a primera hora d ela mañana cuando Dean Huijsen no pudo entrenarse junto a sus compañeros en el campo de Valdebebas debido a unss molestias que arrstraba desde el partido del pasdado domingo contra el Elche.
Al final, las pruebas confirmaron que no está en condiciones de afrontar un duelo tan exigente como es un partido de la Champions y se decidió que no entrara en la lista de expedicionarios a Atenas.
El Real Madrid tiene de baja a tres de sus centrales pues además de Huijsen Militao y Alaba tampoco están a disposición del técnico vasco, y de momento se aplaza el regreso de Rüdiger tras más de dos meses de ausencia, Xabi sólo tiene disponible un central puro, Asencio, que deberá formar pareja con Carreas, Mendy o Asencio, que han sido alternativas en alguna ocasión.
En cuanto a la portería, Andrei Lunin tendrá una nueva oportunidad de ser titular en la Champions debido a la ausencia de Courtois y Fran González y Javi Navarro completan la lista de guardametas para este encuentro. Navarro es la novedad entre los desplazados a Madrid
La convocatoria del Real Madrid contra el Olympiacos
- Porteros: Lunin, Fran González y Javi Navarro.
- Defensas: Trent, Asencio, Carreras, Fran García y Mendy.
- Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler y Ceballos.
- Delanteros: Vini Jr., Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Brahim.
