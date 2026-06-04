El Real Madrid veta las camisetas de Haaland

Horas convulsas en el Real Madrid, a tan solo unos días para que el club blanco viva sus primeras elecciones en 20 años. El anuncio del fichaje de Haaland hecho por Enrique Riquelme si sale elegido como presidente y su posterior desmentido por parte de su entorno ha provocado una convulsión.

El terremoto de la noticia ha tenido sus secuelas hasta en la tienda oficial del club. Este miércoles, en plena campaña electoral, el conjunto blanco anunciaba la primera equipación para la temporada 2026/2027. Riquelme querría que el ‘9’ fuese para Haaland en la próxima temporada, pero los compradores no pueden escoger el nombre del noruego.

Cualquiera que trate de configurar manualmente la petición de una camiseta con ‘Haaland’ recibirá el aviso: “Por favor, elige un nombre diferente”. No sucede lo mismo cuando se intenta con el otro fichaje prometido por Riquelme si vence en las elecciones del domingo: ‘Rodri’. O cualquier otra posibilidad de fichaje de última hora como ‘Vitinha’.

El mensaje que deja el configurador cuando el comprado trata de pone 'Haaland'. / SPORT

Todo ello, a pesar de que Riquelme exhibiese en El Hormiguero una camiseta con el nombre de ‘Haaland’. Una unidad de la elástica presentada para la próxima temporada, blanca, con la publicidad en color verde oscuro y las tres rayas de Adidas con “un inesperado toque de color rosa”, según la descripción de la marca.

Desmentido del entorno de Haaland

"Todo es muy entretenido, pero no es verdad. Deseamos lo mejor a los dos candidatos al Real Madrid a las elecciones", es el desmentido emitido por Alfie, padre de la estrella del Manchester City, y su agente, Rafaela Pimenta.

Por su parte, el equipo inglés fue más allá, anunciando acciones legales por la utilización del futbolista. “Las historias que han surgido de España sobre el futuro de Erling Haaland son falsas”, dijo en su comunicado el conjunto inglés, añadiendo que “no hay posibilidad de que esto suceda y no hay ninguna cláusula contractual que lo permita”.

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Por el momento, tampoco existe la posibilidad de comprar por la vía oficial la camiseta de Haaland con su nombre estampado en un producto del club blanco. Habrá que ver si en las próximas horas se desbloquea esta situación en todos los frentes.