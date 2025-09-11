El Real Madrid consigue una ventaja de oro y el Atlético sobrevive

El Real Madrid consiguió una importante victoria a domicilio por 1-2 ante el Eintracht Fráncfort gracias a los goles de la sueca Filippa Angeldal y la danesa Signe Bruun, en el partido de ida de la tercera fase de clasificación de la Liga de Campeones femenina.

El cuadro de Pau Quesada, recientemente nombrado entrenador blanco, sufrió para mantener el resultado en casa del cuatro veces ganador del torneo continental, quien recortó distancias al filo del descanso con el tanto de Nicole Anyomi y puso en serios aprietos a la defensa del Real Madrid en el segundo tiempo.

Una importante ventaja con la que contarán en el partido de vuelta, que se disputará el próximo jueves a las 20:00 (CET) en el Estadio Alfredo di Stéfano. Entre medias, jugarán este domingo ante el Madrid CFF en casa su tercera jornada de la Liga F.

El Atlético sobrevive

Por su parte, el Atlético de Madrid empató este jueves 1-1 en Gotemburgo, ante el Hacken, tras encajar un gol en el minuto 86 (Felicia Schroder), y desperdiciar numerosas ocasiones, en el partido de ida de la tercera fase de clasificación de la Liga de Campeones femenina.

Un tanto de la brasileña Luany en el minuto 17 le dio la ventaja al cuadro que dirige Víctor Martín, que fue superior tanto en el juego como en las ocasiones de peligro, pero que solo fue capaz de perforar la portería rival una vez ante un equipo local que amenazó solo en tres ocasiones la portería de Lola Gallardo.

El Atlético no pudo pasar del empate en Suecia / ADAM IHSE / EFE

El encuentro de vuelta se disputará el próximo jueves a las 19:00 (CET) en el Centro deportivo Alcalá de Henares de Madrid. Entre medias el club colchonero jugará este domingo ante el Levante en casa su tercera jornada de la Liga F.

En esta tercera fase de clasificación se decidirán las últimas nueve plazas restantes para la nueva fase de liga de 18 clubes, que comenzará el 8 de octubre. Los equipos derrotados participarán en la nueva Liga Europa femenina.