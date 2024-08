Real Madrid - Valladolid: Alineaciones probables del partido de la jornada 2

El Real Madrid busca su primera victoria en la competición doméstica. El arranque liguero no fue del todo satisfactorio para los de Carlo Ancelotti, que vieron como el Mallorca se le resistió en Son Moix y evitaron que los blancos se llevasen los tres primeros puntos en Liga. El encuentro no pasó del empate a uno y el equipo no ofreció su mejor versión. Ahora tendrán la oportunidad en el Santiago Bernabéu. Se enfrentarán a un equipo que ha subido a Primera División con mucha hambre: el Real Valladolid, que en la primera jornada superaron al Espanyol por 1-0. El partido se jugará este domingo a las 17:00, con todos los focos puestos en el debut de Kylian Mbappé en casa, junto a su nueva afición.

El debut de Mbappé en el Bernabéu

El gran aliciente del encuentro será la primera toma de contacto del galáctico francés en Liga y junto a su afición. Mbappé, que no pudo marcar en la primera jornada frente al Mallorca, tendrá muchas ganas de demostrar su talento ante un Bernabéu lleno, con una expectación máxima y con precios que ya rondan los 210 euros.

El primer partido de Liga del Madrid no fue del todo satisfactorio para el francés. Además de no poder marcar, dio la sensación que necesitaba tiempo de adaptación para reajustar el nuevo esquema de ataque, y que el tridente empiece a dar sus frutos. Tras una final de Supercopa donde se estrenó como goleador, afronta una nueva temporada con el objetivo de lograr su primer campeonato con el Real Madrid.

En el PSG, Mbappé fue el máximo anotador de la historia del club con 256 goles, unas cifras descomunales que prevé superarlas en el conjunto blanco. Además, ganó 5 títulos de la Ligue 1, 3 títulos de la Copa de Francia, así como ser el jugador artífice de la única final de la Liga de Campeones del PSG (2020).

Contra un Valladolid crecido... pero sin Mendy

El Real Madrid tendrá delante un rival recién ascendido: el Valladolid. Los 'pucela', que a priori eran el 'caramelo' de la competición, sorprendieron en la primera jornada venciendo al Espanyol en el Estadio José Zorrilla, para empezar la competición como un tiro. Pero la realidad, es que a los blanquivioletas no se les da muy bien el Madrid. No le ganan desde la temporada 2008/2009 y sólo han logrado dos empates en 10 temporadas que han coincidido en la máxima competición.

El empate del Real Madrid en Son Moix fue un varapalo importante para el conjunto blanco. Pero además del empate, el Madrid quedó perjudicado por la expulsión de Mendy en el tiempo de descuento. La entrada temeraria del francés, en un minuto que parece inexplicable, dejará al lateral sin poder estrenarse en el Santiago Bernabéu en este inicio de temporada. La patada fue a destiempo a Muriqi, con las intenciones de frenar un contraataque y con las 'ansias' de buscar el 1-2.

Alineaciones probables del Real Madrid-Valladolid

Carlo Ancelotti, como hemos comentado, no podrá contar con Mendy. En su lugar, el técnico italiano alienará a Fran García y repetirá el mismo once. Por parte del Valladolid, no se prevén variaciones mayores.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Fran García, Militao, Rüdiger, Carvajal; Tchouaméni, Bellingham, Valverde; Vinícius, Rodrygo y Mbappé. Entrenador: Carlo Ancelotti.

Valladolid (4-3-3): Hein; Rosa, Javi Sánchez, Boyomo, Luis Pérez; Cömert, Kike Pérez, Amallah; Raúl Moro, Amath y Sylla. Entrenador: Paulo Pezzolano.

Horario y donde ver el Real Madrid-Valladolid

El partido de Liga entre el Real Madrid y el Real Valladolid de la jornada 2 de Primera División se jugará este domingo 25 de agosto en el Santiago Bernabéu a partir de las 17:00 horas (CET).

El encuentro se podrá seguir en directo a través de Movistar LALIGA TV, y además se podrá seguir minuto a minuto el directo del partido en SPORT.