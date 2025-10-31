Real Madrid - Valencia: horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

El Real Madrid repite en el Estadio Santiago Bernabéu por segunda semana consecutiva. El conjunto de Xabi Alonso afronta un nuevo encuentro como local con la moral por las nubes, tras imponerse por 2-1 en el clásico frente al FC Barcelona. Este sábado a las 21:00 horas, los blancos se miden al Valencia para consolidar el liderato.

El club madrileño, con 27 puntos, aventaja en cinco unidades a los azulgranas y puede situarse con ocho de distancia a expensas de lo que hagan los de Flick el domingo contra el Elche. Más allá del triunfo en el clásico, la racha del Real Madrid es prácticamente perfecta, pues han ganado 12 de los 13 encuentros que han disputado esta temporada entre todas las competiciones. Aun así, el ambiente dentro del vestuario está enrarecido, después del cabreo de Vinícius con Xabi Alonso y los rumores de un posible distanciamiento entre los futbolistas y el técnico tolosarra.

Por su parte, el Valencia quiere repetir la hazaña del año pasado, cuando silenciaron el Bernabéu tras ganar por 1-2. Pese a la contundente victoria este martes ante el Maracena por 0-5 en la Copa del Rey, el club 'che' vive el peor momento desde que Carlos Corberán se hizo con las riendas del equipo en diciembre de 2024. Los blanquinegros suman cinco duelos ligueros sin conocer la victoria, desde el 20 de septiembre, cuando derrotaron al Athletic Club.

Además, los números a domicilio vuelven a ser preocupantes una temporada más, pues el Valencia es el segundo peor visitante de LaLiga. La mala dinámica y sus números fuera de Mestalla han llevado a los 'ches' al descenso: son decimooctavos con nueve puntos.

Para el partido de este sábado, Xabi Alonso no podrá contar con Carvajal, lesionado hasta 2026, Alaba, Rüdiger y Lunin, sancionado tras su expulsión en el clásico. Por otro lado, el técnico tolosarra debe tomar una decisión con Vinícius, quien pidió disculpas a todos menos a su entrenador. Por su parte, Carlos Corberán, cuya continuidad está en peligro, tiene las bajas de Foulquier, Ramazani y Diakhaby, mientras que Lucas Beltrán y Ugrinic se mantienen como dudas.

HORARIO DEL PARTIDO ENTRE REAL MADRID - VALENCIA

El partido entre el Real Madrid y el Valencia, correspondiente a la undécima jornada de LaLiga EA Sports, se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre a las 21:00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu.

DÓNDE VER EL PARTIDO REAL MADRID- VALENCIA

El enfrentamiento entre el Real Madrid y el Valencia se podrá seguir a través de Movistar LaLiga TV (dial 54 de la plataforma).

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.