Real Madrid - Valencia: alineaciones probables de la jornada 11 de LaLiga EA Sports

El Real Madrid llega a la jornada 11 de LaLiga EA Sports tras afianzar su liderato y ampliar la distancia hasta los cinco puntos, después de vencer al FC Barcelona en el gran Clásico del fútbol español.

El conjunto blanco busca no perder la ventaja conseguida tras ganar un partido ante un rival de gran entidad tiempo después, mientras que Xabi Alonso deberá decidir si busca alguna rotación antes de una semana de Champions o si quiere penalizar el comportamiento de alguna de sus estrellas.

Momento en que Vinícius pasa junto a Xabi protestando por su cambio y el técnico se desentiende de él / DAZN

Por su parte, el Valencia de Corberán llega tras superar el trámite ante el Maracena en la ronda de 64 de la Copa del Rey, sin embargo, el conjunto 'ché' es consciente que, pese a la victoria por 0-5 en Copa, la situación en Liga vuelve a ser tan preocupante como en las últimas campañas.

Tras caer en el derbi valenciano frente al Villarreal por 0-2, el club volvió a entrar en zona de descenso y busca obtener puntos para revertir su situación.

La enfermería del Bernabéu y la de Mestalla

Los merengues sufrieron un contratiempo físico de su capitán en la resaca del último partido, ya que se detectó un cuerpo libre articular en la rodilla derecha de Dani Carvajal, que estará unos dos o tres meses de baja. De esta manera, el de Leganés se suma a Rüdiger en la enfermería del Santiago Bernabéu, pues todo apunta a que Alaba volverá a la convocatoria. También será baja Lunin, expulsado en la tangana final ante el Barça.

Del otro lado, Corberán sabe que no podrá contar con Diakhaby, lesionado en los isquiotibiales; Ramazani, con problemas en el cuádriceps, Foulquier, con molestias en la rodilla, ni Ugrinic. Si se espera que puedan entrar en la lista de convocados Hugo Duro, pese a su contusión en el tobillo y Lucas Beltrán, quien se mantiene como duda al tener un golpe en el pie.

"Yo me voy del equipo, mejor me voy"

Queda por ver como gestionará Xabi Alonso el pulso con Vinicius Jr, ya que el brasileño reaccionó de manera contundente al ser sustituido en el Clásico: "Yo me voy del equipo, mejor me voy", decía el carioca además de mandar 'lejos' a su entrenador.

Vinicius se queja al ser sustituido durante El Clásico. / Reuters/Susana Vera

Pese a las disculpas realizadas, lo cierto es que el comunicado de la estrella merengue no mencionaba a su entrenador y sí a "afición, compañeros y presidente." Es el turno del ex del Leverkusen de decidir si mantiene su liderazgo en el conjunto blanco y apostar por Rodrygo, o si, por el contrario, decide pasar por alto las reprimendas de Vinicius.

Alineaciones probables

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Güler, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Mbappé.

VALENCIA: Agirrezabala; Thierry, Tárrega, Copete, Gayá; Santamaría, Pepelu; Rioja, Diego López; Danjuma, Hugo Duro.