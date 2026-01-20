¿Cuándo juega el Real Madrid la última jornada de la Champions League? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

El Real Madrid comienza a mentalizarse para afrontar la última jornada de la fase liga de la Champions League. Una vez de el carpetazo a su compromiso contra el Mónaco, en el que por el momento se está imponiendo con comodidad, el conjunto blanco pondrá toda su atención en el desenlace de la primera fase de la máxima competición europea.

A falta de lo que suceda esta noche en el Bernabéu, el Real Madrid se ha erigido provisionalmente como tercer clasificado de la fase liga, sólo por detras de Arsenal y Bayern Múnich. La lógica invita a pensar en que los de Álvaro Arbeloa superaran el primer corte sin necesidad de pasar por el play-off, ronda a la que tuvieron que acudir en la edición anterior y en la que se enfrentaron a un 'coco' de la talla del Manchester City.

El último rival del Real Madrid en la fase liga de la Champions League será el Benfica de José Mourinho. Los cara a cara contra equipos dirigidos por el que un día fue entrenador de los blancos tienen 'morbo' asegurado, más teniendo en cuenta que los lisboetas se jugarán la posibilidad de conseguir el billete hacia el play-off.

José Mourinho, técnico del Benfica / Armando Franca

¿Cuando se juega el Real Madrid - Benfica de la Champions League?

El partido entre Real Madrid y Benfica, correspondiente a la última jornada de la fase liga de la Champions League, se disputará el próximo miércoles 28 de enero a las 21:00 horas (CET).

¿Dónde ver el Real Madrid - Benfica de la Champions por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Benfica, igual que el resto de la última jornada de la fase liga de la Champions League, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, que emitirá los 18 partidos de la jornada a través de sus múltiples canales.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la última jornada de la fase liga de la Champions League a través de nuestras narraciomes en directo, así como las crónicas y las mejores declaraciones de los principales encuentros.