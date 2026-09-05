Real Madrid TV vuelve a estallar contra los árbitros: "Todos los caminos conducen a Hernández Hernández, a Iglesias Villanueva y a Negreira”

La derrota del Real Madrid ante el Betis quedó rápidamente relegada a un segundo plano en el entorno del conjunto blanco. La atención se concentró en la última acción del encuentro, un penalti lanzado por Kylian Mbappé que terminó en las manos del portero verdiblanco y que el madridismo reclamó que debía haberse repetido.

La jugada, de difícil interpretación, ha generado debate sobre la posición de los jugadores durante el lanzamiento. Sin embargo, el criterio recogido por el Comité Técnico de Árbitros contempla la acción, por lo que la decisión adoptada no puede considerarse un error técnico del equipo arbitral.

La interpretación no evitó, sin embargo, la contundente reacción de Real Madrid TV, que volvió a situar el arbitraje en el centro de su discurso después de una derrota del equipo. El canal oficial del club cuestionó duramente la actuación del VAR, a cargo de Iglesias Villanueva.

“Si fuera una competición seria y una liga seria, el árbitro de VAR le habría llamado. El tío que está en el VAR se supone que se sabe el reglamento”, se afirmó durante la retransmisión del canal madridista.

La acción de la polémica en el penalti fallado de Mbappé / Movistar+

Las críticas no se limitaron a la decisión tomada en la última jugada. Sobre Iglesias Villanueva se llegó a hablar de “un pájaro, por sus precedentes”, antes de añadir: “Yo hablaría de dos pájaros”. En otro momento se planteó directamente si el árbitro había actuado “a propósito” o si era “un inepto en su profesión”.

La dureza del discurso aumentó al relacionar la polémica con el caso Negreira. “Estamos ante Negreira o no estamos ante Negreira. Piensa mal y acertarás. Jornada 4 y estamos así. Así estamos en esta liga”, se afirmó en Real Madrid TV.

No fue la única referencia a los árbitros. El canal del Real Madrid también reclamó que Iglesias Villanueva y Hernández Hernández “deberían tener prohibido pitar al Real Madrid”, mientras que en otra intervención se aseguró: “Todos los caminos conducen a Hernández Hernández, a Iglesias Villanueva, a Ortiz Arias y a Negreira”.

La reacción se enmarca en una línea editorial que Real Madrid TV mantiene desde hace años, con críticas frecuentes a las actuaciones arbitrales y a determinados colegiados. El canal ha convertido en habitual el análisis de las decisiones que considera perjudiciales para el conjunto blanco.