Real Madrid TV responde a Simeone: “El Atlético es un equipo...”

“El partido no lo vi, sinceramente. Me comentaron episodios que hubo dentro del partido, pero como los hay desde hace 100 años, así que no sé de qué se sorprenden”. No pudo ser más contundente e irónico Diego Simeone a la hora de valorar la polémica clasificación del Real Madrid para los cuartos de final de la Copa del Rey. El equipo blanco superó al Celta en el Bernabéu en un encuentro marcado por un penalti clarísimo no señalado a favor del cuadro gallego.

El Real Madrid no ha tardado en responder al técnico del Atlético de Madrid. Lo ha hecho, como es habitual, a través de su televisión. Jesús Alcaide, tertuliano de ‘Real Madrid TV’, ha asegurado que el Atlético es “un equipo favorecido por el sistema arbitral” y se ha mostrado preocupado porque “hasta que reaccione el Barça, la Liga va a ser un mano a mano entre los dos clubes de la capital española".

“Estoy un poco preocupado. Vuelve la Liga y, hasta que reaccione el Barça, esto es un mano a mano entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, un equipo favorecido por el sistema arbitral. Protestó el Vic porque sufrió un penalti que no era, protestó Osasuna recientemente por un penalti a Rubén García, protestó el Alavés por otro penalti que no era… El año pasado, el Real Madrid fue muy castigado por el sistema arbitral en los duelos directos contra el Atlético. Y bueno, qué vamos a decir de la Liga 20/21 que ganó el Atlético. Preocupado ante el equipo de uno de los entrenadores mejores pagados del mundo”, ha reflexionado Alcaide.

Una vez más, ‘Real Madrid TV’ vuelve a la carga y critica duramente a los árbitros españoles. Todo ello está empezando a molestar al estamento arbitral: esta semana, ‘Relevo’ informó que los colegiados de la Supercopa de España no aceptaron los obsequios de la entidad merengue para dejarle claro su malestar al respecto.