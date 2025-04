¡Real Madrid TV responde a los árbitros!: "El fútbol será más sano cuando no esté Medina Cantalejo"

Más leña al fuego. Real Madrid Televisión, duramente criticada en la comparecencia del árbitro de la final de Copa, De Burgos Bengoechea, no ha tardado en contestar las declaraciones de los colegiados. En una nueva opinión controvertida y sin ningún tipo de miramientos, volvieron a atizar al colectivo arbitral señalándolos de los causantes del mal momento del Madrid: "Es curioso que se diga que el árbitraje español tiene nivel cuando no hay ningún árbitro español en el Mundial de clubs. Y esto no es una opinión sino un hecho objetivo. Y ha pasado también en ronda finales de Mundiales y Eurocopas. Por algo será. Deberían considerar que el nivel del arbitraje está bajo cero"

Desde R. Madrid TV se lanzaron directamente a por De Burgos Bengoechea: " ¿Cómo es posible que De Burgos Bengoechea, que es internacional desde 2017, no haya pitado nada importante?", indicaron. Y las críticas fueron en augmento al considerar que la rueda de prensa de los colegiados previa a la final de Copa fue estéril ya que nadie les preguntó sobre el caso Negreira y los pagos del Barça al excolegiado.

La brutal crítica de la televisión oficial del Madrid fue aún más allá: "El fútbol será más sano cuando no estén ellos -en referencia a los árbitros profesionales actuales de Primera División- ni Medina Cantalejo. Y será más justo cuando la producción de imágenes no tenga relación afectiva con el Barça".

R, Madrid TV ha criticado de forma durísimas a todos los colegiados de Primera en las previas de los partidos del Madrid para intentar presionar al colectivo y también ha comentado de forma despectiva sus actuaciones, algo que el colectivo arbitral ya no tolera. Hay mucho lío con este tema y los árbitros han pasado ya a la acción. Primero con la rueda de prensa de hoy y con acciones legales que tienen pendientes y que se podrían realizar una vez acabe la temporada por las contínuas faltas de respeto e insinuaciones.