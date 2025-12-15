Real Madrid TV explota contra "el árbitro catalán invitado por el Barça a pitar el Gamper"

El Real Madrid, que se reencontró con la victoria ante el Alavés, se mostró, de nuevo, muy crítico con el arbitraje español. Los blancos, mediante su canal de televisión, reprocharon que ni García Verdura ni González Fuertes desde el VAR señalaran penalti de Tenaglia a Vinicius en el minuto 86, ya con el 1-2 en el marcador. El colegiado apreció el contacto del defensa, que golpeó la espinilla del brasileño. Sin embargo, expresó que no le parecía suficiente como para pitar la pena máxima.

Después del partido, Real Madrid TV cargó duramente contra ambos árbitros. "García Verdura, que es catalán y fue invitado por el Barça a pitar el Gamper de este año, está en línea y ve como el futbolista del Alavés pega una patada a la pierna de Vinicius", recriminan desde el canal de televisión oficial del club blanco.

No obstante, las críticas más feroces se han centrado en el colegiado del VAR, González Fuertes, que fue el mismo que "amenazó" al Real Madrid antes de la final de la Copa del curso pasado. "Vamos a tener que empezar a tomar medidas. No vamos a seguir permitiendo que pase lo que está pasando. No os quepa duda de que el arbitraje español va a hacer historia. No vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando", espetó el árbitro antes del encuentro en La Cartuja, palabras que continúan generando resquemor en el conjunto capitalino.

"No lo han pitado porque no quieren"

Como consecuencia, el canal de televisión del club explotó contra González Fuertes, ya retirado, pero que sigue arbitrando desde la sala VAR: "Ha sido tan descarado, tan claro, tan evidente, tan mezquino, de tan poca vergüenza… Sobre todo, del que está en el VAR. González Fuertes ya dijo que iban a hacer historia, y lo estamos sufriendo desde que empezó la temporada. Están perjudicando de una forma groserísima al Madrid, las imágenes están ahí, no dejan dudas".

Asimismo, los periodistas de Real Madrid TV, que compararon la jugada de Vinicius con la del penalti no pitado a Rodrygo en Girona, pidieron su destitución: "No puede volver a pitar más, debe estar inhabilitado, debía estarlo desde lo de la final de la Copa del Rey. No tiene nombre lo que ha hecho. Luego saldrá llorando haciéndose la víctima. Es una falta de respeto a la locomotora del fútbol español, venerada en todos los países del mundo salvo aquí, donde es maltratada".

Por otro lado, el canal de televisión también fue crítico con Fran Soto, actual presidente del CTA: "Antes era Medina Cantalejo, ahora es Fran Soto. Como decía Lampedusa en El Gatopardo: 'Cambiamos todo para que nada cambie'. Fran Soto dice que hay que olvidar el caso Negreira. Esto es la mugrienta Liga Negreira, el Madrid compite con los brazos atados y debe jugar muy bien para competir. Es jornada tras jornada. Es clamoroso. Qué habrá pensado Fran Soto tras tantas repeticiones".

Real Madrid TV, además, señaló que los dos árbitros del partido no quisieron pitar el penalti: "No es una cuestión de intensidad, a esa velocidad con cualquier toque te vas al suelo. No es un error humano. Esto tiene otro nombre. Es una decisión clara: no pitarlo porque no quieren García Verdura y González Fuertes. Siguen los hijos de Negreira y están prevaricando".

Todo ello hizo enfurecer al Madrid, que eligió no sacar a ningún jugador en zona mixta para evitar que dijesen cosas que pudiesen ocasionar sanciones. Por su parte, Xabi Alonso se mostró tajante en rueda de prensa. "Me ha parecido penalti claro. Vini va muy rápido, hay contacto... y me sorprende mucho que no vaya ni al VAR. Dicho esto, no nos sorprende. Hay que seguir", declaró el tolosarra.