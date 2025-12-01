Real Madrid TV estalla contra De Burgos y los árbitros: "Los hijos de Negreira están adulterando LaLiga"

El Real Madrid de Xabi Alonso no carbura. El conjunto blanco solo ha ganado dos de los seis partidos que ha disputado tras la victoria en el clásico ante el FC Barcelona y ha perdido el liderato de LaLiga EA Sports. Más allá de los malos resultados, el conjunto blanco está ofreciendo un juego muy pobre. Florentino Pérez, sin embargo, prefiere mirar hacia otro lado. Así lo demostró en la Asamblea de Socios Compromisarios el fin de semana pasada. Y así lo volvió a corroborar este domingo tras el empate en Montilivi contra el Girona.

Y es que el Real Madrid, en este caso a través de su televisión oficial, estalló contra Ricardo De Burgos Bengoetxea después del encuentro del cuadro merengue en tierras gerundenses. El club blanco se sintió perjudicado por un posible penalti sobre Rodrygo en la recta final del partido que el colegiado vasco no señaló en directo y que Pulido Santana, desde la sala VOR, no consideró revisable. "Se está adulterando LaLiga. El Madrid tiene cuatro puntos menos por los hijos de Negreira. De Burgos es uno de los árbitros con el expediente más grosero contra el Madrid", denunció Real Madrid TV.

"Existe una irregularidad porque desde el VAR no llaman al colegiado. Sucedió en Vallecas y sucedió en Girona. Y ya pasó el año pasado cuando el Madrid sacaba seis puntos al Barcelona. Pasó lo del Espanyol, lo de Pamplona. Y este año ha vuelto a pasar. Independientemente de que el Madrid no esté jugando bien, la realidad es que los árbitros zancadillean al Madrid. Los que tienen que tomar las decisiones se ausentan y su presidente les justifica. ¿Y quién es el vicepresidente de la Federación? Javier Tebas", estalló el canal madridista.

El presentador de Real Madrid TV, Álvaro de la Lama, centró la atención en la no intervención del VAR. "¿Me puedo comer la excusa de que De Burgos no ha visto el impacto del futbolista del Girona con la bota del pie derecho de Rodrygo? Estaba bien posicionado... Pero es una jugada de VAR en toda regla. Eso es penalti le guste o no le guste a De Burgos Bengoetxea, quiera hacerlo o no el futbolista del Girona. Es un penalti como una casa. Un penalti que no se señala y que evidentemente, no hay que ser matemático, ha cambiado el destino de los puntos del encuentro", opinó.

"¿Qué dirá esta semana Fran Soto? Probablemente dirá que no es una zancadilla. En todo caso, es una jugada para que el VAR llame al árbitro y este tome la determinación", protestó José Antonio Luque en la tertulia en Real Madrid TV, más centrada en la actuación del colegiado que en la de los futbolistas de Xabi Alonso, incapaces de ganar en LaLiga por tercera jornada consecutiva.