‘Real Madrid TV’ enloquece con una comparación entre Vinicius y Lamine

El Real Madrid aún no ha empezado la temporada de forma oficial, pero su televisión ya ha dejado muy claro a las primeras de cambio, en la previa del partido ante Osasuna correspondiente a la jornada 1 de LaLiga EA Sports 2025/26, que continuará con su particular guerra contra los árbitros españoles.

La reforma del sistema arbitral que ha efectuado este verano la Federación Española de Fútbol no ha satisfecho al Madrid. "Les han cambiado el nombre, pero son los mismos. Les puedes cambiar el nombre, la casa, el piso, la residencia, la mujer, el color de la vestimenta... pero lo que no cambia es el expediente académico. La temporada pasada recordemos que en uno de los partidos donde hubo los mayores errores groseros contra el Real Madrid, tal y como lo demuestran las imágenes, se produjo en Pamplona en un Osasuna-Real Madrid. Estaba Munuera Montero pitando y Trujillo Suárez en el VAR", ha denunciado la televisión de la entidad merengue.

Las críticas hacia los colegiados no han finalizado aquí. 'Real Madrid TV' también ha aprovechado la larga previa del debut del Madrid de Xabi Alonso para hacer una comparación muy rebuscada entre Lamine Yamal y Vinicius Jr. Según los datos del club blanco, la estrella del Barça ha provocado dos expulsiones rivales en 113 faltas recibidas (una de ellas el pasado fin de semana en Mallorca), mientras que el extremo brasileño ha sido objeto de 421 faltas y solo ha provocado tres tarjetas rojas.

Más allá de que toda cifra es fría por naturaleza y debe contextualizarse para tener algún tipo de sentido, la realidad es que las dos expulsiones que ha provocado Lamine Yamal no podrían ser más claras. En primer lugar, la falta de Manu Morlanes en la frontal del área durante el Mallorca-Barça del sábado pasado fue indiscutiblemente merecedora de amonestación y el centrocampista ya tenía una amarilla por protestar.

En segundo lugar, la otra roja casi no podría ni considerarse que fue 'forzada' por Lamine. Tuvo lugar en el derbi contra el Espanyol en Cornellà de la temporada pasada, precisamente el partido en el que el Barça se proclamó campeón de Liga, y Leandro Cabrera fue expulsado por una agresión clara en una disputa por el balón con el genio de Rocafonda. Una comparación sin sentido de 'Real Madrid TV' que en ningún caso puede demostrar que el futbolista blaugrana esté más protegido que el jugador merengue.