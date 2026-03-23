Real Madrid TV carga con dureza contra el árbitro: "Munuera ha intentado cargarse al Madrid"

Nuevo episodio de serias acusaciones contra los colegiados en Real Madrid Televisión, el canal oficial del club blanco, que se dedica a increpar e insultar a los árbitros para intentar presionar a todo el estamento. Esta vez, los comentaristas se cebaron con el colegiado del derbi ante el Atlético, Munuera Montero, tras la expulsión de Fede Valverde por una durísima entrada a Baena: "Esto es una vergüenza, así se resume esta acción. Esto es un escándalo y hay que denunciarlo".

La transmisión se elevó de tono al analizar la acción y fueron con todo a por el árbitro: "Es una jugada clarísima de amarilla, es clamorosa, pero si recordamos lo que pasó en Pamplona podemos entender esto y por qué el VAR no le llama". Lo que sucedió en Pamplona es que Munuera Montero expulsó a Bellingham tras espetarle el famoso "fuck off", que acabó con el inglés fuera de los terrenos de juego y, luego, sancionado.

Para Real Madrid TV, el colegiado fue a por su equipo y a intentarlo sacar de la lucha por la Liga: "Van a escuchar que el problema es Real Madrid TV, que hace vídeos. Lo hacemos para denunciar que esto nunca en la vida puede ser tarjeta roja, es una amarilla de libro, Baena toca el balón, aleja el balón y por eso Valverde no lo toca. No ha intentado cargarse el derbi, ha intentado cargarse al Madrid, que no es lo mismo".

Y aún más. También cargaron contra el Comité Técnico de Árbitros, del cual creen que van a justificar esta acción: "Luego veremos 'Tiempo de justificación' , dónde igual hasta le dan la razón al árbitro. Seguro que justifica esta acción y dicen que han estado bien tanto el árbitro como el VAR. Esto no puede ser, no se puede ir un futbolista el terreno de juego por esto. Luego les querrán vender la milonga, les hablarán de intensidad, que no hay balón. Claro que hay balón, pero Valverde no llega porque Baena lo toca"