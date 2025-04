Real Madrid TV carga contra los árbitros antes del partido ante la Real Sociedad

A poco más de una hora para que se inicie el partido de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu, Real Madrid TV ha lanzado un vídeo contra el colegiado del encuentro, Alberola Rojas.

En él, señalan presuntos fallos que tuvo el colegiado contra el equipo blanco, tanto esta temporada como en anteriores. En el vídeo apuntan directamente a "varios errores graves que casi le cuestan puntos al Real Madrid".

Uno de los partidos a los que hacen referencia es el encuentro ante el Leganés de la primera vuelta. Mencionan un "agarrón a Bellingham dentro del área que el colegiado no pitó", además de "un segundo penalti no señalado, todavía más claro" por una acción entre Altimira y Vinicius. "El contacto es más que evidente y suficiente para derribar al madridista", añaden.

Adri Altimira, en un lance con Vinicius este curso / EFE

"Algo parecido ocurrió en el Madrid - Betis de la jornada 4, con tres penaltis que no pitó", explican en el vídeo. "William Carvalho impacta con Militao y ni siquiera llega a tocar el balón", como primer presunto penalti, "una mano de Llorente separada del cuerpo" como segundo, y "una dura patada sobre Ceballos" como tercero.

Además, se centran en una jugada en concreto: "La jugada que todavía seguimos sin entender. El portero hace un penalti de libro sobre Vinicius. Todo el estadio estaba esperando que lo señalara y Alberola señaló fuera de juego, aunque el linier no había levantado el banderín". A pesar de todo, hay que aclarar que en dicha jugada se terminó pitando pena máxima tras revisión del VAR.

"La temporada pasada no pitó muchas faltas en la semifinal de la Supercopa de España, varias amarillas que no mostró tras duras entradas y un penalti no pitado de Saúl a Rodrygo y también fue el colegiado de la única derrota en Liga la temporada pasada. En temporadas anteriores hemos visto claros penaltis con agarrones dentro del área que no ha sancionado", sentencia Real Madrid TV.

Unos minutos después, también sacaron a la luz un vídeo contra Trujillo Suárez, árbitro de VAR, por su actuación en el último Osasuna - Real Madrid. En el mencionan una "escandalosa primera parte con cuatro penaltis en los que el VAR de Trujillo Suárez, estuvo inoperante".

Además, ponen en duda el penalti de Camavinga sobre Budimir: "Trujillo Suárez llama al árbitro principal y le condiciona en su decisión. ¿Por qué esto si lo revisaron y no ninguna de las cuatro acciones de la primera parte. Escandalosa actuación de Trujillo Suárez en el VAR". Para colmo, la frase con la que recogen el vídeo los comentaristas de Real Madrid TV: "No se puede hacer tan mal... Bueno, dependiendo, para sus jefes tan bien".