Real Madrid TV: “Busquets Ferrer tiene un futuro negro por no equivocarse contra el Madrid”

Tras el cómodo triunfo del Real Madrid en Valladolid, Real Madrid TV hizo su habitual post partido en el que intentan analizar al detalle lo ocurrido en clave blanca. Cuando llegó el turno de valorar la actuación de colegiado del partido, el mallorquín Busquets Ferrer, Jesús Alcaide y Migue Ángel Muñoz aprovecharon para sacar toda su artillería contra el sistema arbitral. Reproducimos de manera íntegra la conversación que mantuvieron ambos.

Goles anulados y penaltis

Jesús Alcaide: “Busquets Ferrer tuvo las narices de pitar bien en el Metropolitano, y hoy (por ayer) me parece que ha estado bastante acertado. El penalti no tiene ninguna duda para los que hablan de estadísticas de penaltis, que son los mismos que con el Barcelona, cuando un año no tuvo ninguno en contra y 19 a favor, miraban para otro lado. Quiero recordarles las estadísticas de que al Real Madrid es al equipo al que más goles han anulado por el VAR teniendo en cuenta quienes ponen los ‘frame’. En cualquier caso, me preocupa el futuro de Busquets Ferrer. En dos partidos con el Real Madrid lo ha hecho bien, por lo que tiene un futuro negro”.

Progresión arbitral

Miguel Ángel Muñoz: “En relación con las estadísticas de las imágenes que vemos a este árbitro no este año, sino en los últimos años, no se le conocen errores groseros contra el Real Madrid. Ni groseros ni no groseros, no se le conocen errores. Si miras el crecimiento de los árbitros y la progresión de partidos que les dan, y por las imágenes que vemos, cuantas más veces se equivocan contra el Real Madrid más posibilidades tienen de progresión. Y en este caso, como dice Jesús, las dos veces que ha arbitrado al Real Madrid no ha cometido ningún error de bulto. Error que puede cometer. Una cosa es equivocarse, porque todo el mundo puede equivocarse, otra cosa es la tendencia y otra cuando las imágenes que te ofrecen te dicen que ahí no hay error humano y eso es una irregularidad. Como este señor no se ha equivocado contra el Real Madrid…

Medina Cantalejo

Jesús Alcaide: “… Lo lleva crudo. Yo creo que tiene poco futuro en este mundo. No creo que Medina Cantalejo le tenga en sus oraciones. Que se vaya con Valenzuela y Soto, los que pitaron el partido ante el Pachuca. Dos árbitros como Dios manda. No se equivocaron a favor del Madrid ni en contra. El de arriba rectificó al de abajo y el de abajo explicó por qué rectificaba. Fue una lección. Por eso este árbitro (Busquets Ferrer) no tiene ningún futuro en la Liga mientras sigan estos (por Medina y Clos)”.

Sin justificación

Miguel Ángel Muñoz: “Los árbitros se pueden equivocar. Una cosa es que te puedas equivocar puntualmente, independientemente de que el error sea más grande o pequeño, pero no deja de ser un error. Cuando vas viendo errores primero en un partido, un partido, un partido… luego un año, otro año, otro año… ves una tendencia. Sobre todo porque tal y como te demuestran las imágenes ves que ese tipo de errores no se pueden justificar. Ya no son errores son irregularidades”.

Imágenes manipuladas

Miguel Ángel Muñoz: “Y ya no te cuento cuando se manipulan las imágenes, que no lo decimos nosotros, que lo ha dicho un juez. El auto de un juez que dice que en Valencia, en Mestalla, donde Iglesias Villanueva las manipuló porque ofreció una parte solo de la secuencia de lo que ocurrió para ponérsela creo que era el 'amigo' Soto Grado.

Mateu Lahoz

Jesús Alcaide: “Comentas siempre el caso de Mateu Lahoz, que era un árbitro que tenía un cierto recorrido en los últimos años en los partidos internacionales, pero en los partidos importantes del Madrid no aparecía. En casi ninguno, es curioso. Ya sé que es raro”.

Miguel Ángel Muñoz: “Si ahora están los Sánchez Martínez, Soto Grado y todos estos…”.