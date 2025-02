Real Madrid TV ataca a Louzán por el arbitraje: "Tiene que irse"

La indignación en el madridismo con el arbitraje sufrido por Muñiz Ruiz ante el RCD Espanyol inunda los medios del entorno del Real Madrid, que hablan de “escándalo” empezando por la televisión de club, que pide que Rafael Louzán, que acaba de desembarcar en la presidencia de la RFEF, “tiene que irse tan rápido como ha llegado”. No expulsar a Romero “por la entrada criminal” a Mbappé desata la ira del madridismo en los medios y las redes sociales sobre un colegiado cuyas actuaciones negativas se repiten contra el equipo de Ancelotti: "Es inexplicable, por parte del árbitro y del VAR, que no haya sido tarjeta roja".

Tebas, Medina Cantalejo y Clos Gómez

Muñiz Ruiz, gallego como Louzán, hacen ‘pinza’ para perjudicar los intereses blancos según su entorno, dejando un rastro de por dónde va a guiar su gestión con el colectivo arbitral y que no pinta bien para los intereses del Real Madrid. La indignación empezó cuando el dirigente federativo desveló conversaciones privadas con Florentino Pérez en sus quejas con los árbitros, en ‘El Cafelito de Pedrerol’: “Insiste mucho con el tema de los árbitros, pero no es de ahora ya, a mí ya me lo ha dicho varias veces ya”.

“En Arabia hace un año me dijo 'tenéis que resolver ese asunto de los árbitros, que nos está perjudicando, y hemos perdido muchísimos títulos por culpa de los árbitros'. Yo creo en la labor del árbitro”, desveló el dirigente gallego, confidencias indiscretas que sorprendieron y enfadaron a los dirigentes del club blanco. Su buena relación con Javier Tebas es otro síntoma que hace sospechar al Real Madrid de las intenciones de Louzán en su politica antimadridista.

Encerrona arbitral en el derbi

Pero no es la primera vez que los blancos se siente perjudicado por Muñiz Ruiz, al que su televisión le ha dedicado algunos de sus videos para denunciar sus actuaciones. Tras ganar 3-2 al Alavés, con susto incluido, las quejas se centraron en el colegiado. “Arbitraje basura. Abuso de autoridad, actitud desafiante, arrogante”, aseguraban, y auguraba algo que empieza a confirmarse con la llegada de Louzán: “Algo está cociéndose. No son malos arbitrajes, son arbitrajes bajo sospecha”.

Pero en el Madrid saben que lo peor está por llegar y apuntan al derbi del próximo sábado contra el At. Madrid. Señalan a Medina Cantalejo y Clos Gómez como los instigadores de los arbitrajes que están sufriendo y que han salido reforzados con la llegada Louzán. Temen otra encerrona arbitral como en los últimos partidos ante los rojiblancos, en los que los colegiados se han aliado con los de Simeone para hacer la vida imposible al Real Madrid.

Muñiz Ruiz empieza a ser el zote madridista y ahora promocionado por Louzán, al que ha denunciado cada vez que se han cruzado en el camino y siempre con las mismas consecuencias. Al colegiado se suma ahora el presidente de la RFEF, que confirman sus sospechas tras lo sucedido ante el Espanyol, con el deseo de que la justicia ratifique los siete años de inhabilitación para ejercer un cargo público por un presunto delito de prevaricación.