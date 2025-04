Real Madrid TV ataca a Imanol Alguacil: "Disfruta perdiendo contra el Barça"

La vuelta de las semifinales de Copa del Rey entre el Real Madrid y la Real Sociedad estuvo marcada por la polémica. El fuera de juego de Mbappé en la jugada que precede al córner del gol de Tchouameni desató la indignación en el conjunto visitante.

Uno de los que más se quejó fue el técnico del conjunto txuri-urdin en rueda de prensa. "Hay un posible fuera de juego, que era: ese tipo de situaciones se suelen pitar. Es mejor no hablar, no lo han pitado y punto. Tengo muy claro que no hubieran dado gol si hubiese pasado en nuestra área. Nos han eliminado de Copa, como también lo hicieron en la Europa League: teniendo ayudas en un apartado en el que todos pedimos que sea neutro. El Real Madrid no necesita este tipo de ayudas porque es un grande y lo ha demostrado siempre en toda su historia. Nos vamos dolidos", afirmó el de Orio.

La respuesta del conjunto blanco llegó unos instantes después, por medio de Real Madrid TV. A los comentaristas de la cadena oficial del equipo madridista no les sentó nada bien lo que dijo Alguacil en sala de prensa.

"Por si Imanol Alguacil no se ha enterado, le recomiendo que vea la entrada su futbolista sobre Vinicius, que le han sacado solo tarjeta amarilla cuando tendría que haber sido roja directa y por si tampoco se ha enterado Imanol Alguacil, su portero, Remiro, le ha pegado un guantazo en la cara a Bellingham, tenía que haber sido expulsado y se tenía que haber pitado penalti", dijo Miguel Ángel Muñoz en la retransmisión.

"A lo mejor desde la posición de Alguacil no se ha percatado. Cada vez que se enfrenta al Barça admite todos los errores contra su equipo como si fueran regalos propios y cuando se enfrenta al Madrid ve una serie de fantasmas... A lo mejor disfruta perdiendo contra el Barça", sentenció el comentarista de Real Madrid TV.

"A pesar de las ayudas arbitrales la Real ha caído", añadió posteriormente Jesús Alcaide a las palabras de su compañero.

Alguacil no fue el único que se quejó de dicha acción. Oyarzabal también dejó claro que vio "un fuera de juego de Mbappé que condiciona al defensor", mientras Remiro fue más allá: "Hay dos jugadas. Para mí es fuera de juego porque molesta a Igor, aunque no haga nada. Después de parar el uno contra uno, me hago con el balón en mi mano izquierda y Vinicius me lo quita de mi posesión".