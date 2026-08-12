El Real Madrid toma una decisión drástica en el mercado

El Real Madrid ha tomado una decisión drástica en el mercado. El conjunto blanco solo fichará si aparece una oportunidad excepcional de hacerlo, según ha informado 'The Athletic'. Además, el conjunto presidido por Florentino Pérez afronta estas tres últimas semanas con la intención de dar salida a tres futbolistas: Raúl Asencio, Eduardo Camavinga y Ferland Mendy.

El Real Madrid, hasta ahora, ha incorporado a seis jugadores este verano: Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Yan Diomande y Carlos Espí. Sin embargo, José Mourinho tenía dos prioridades más. El fichaje de un centrocampista, que parece que no llegará tras el 'no' de Rodri, y la incorporación de un central zurdo, supeditada a la salida de Asencio.

José Mourinho charla con los últimos jugadores que han aterrizado en Valdebebas / Real Madrid CF

El canario es uno de los tres futbolistas en la rampa de salida, junto con Mendy y Camavinga. No obstante, la lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha que sufrió el pasado 30 de julio y que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego hasta septiembre reducen sus posibilidades de salir. Mismo caso que el lateral francés, que estará prácticamente toda la temporada fuera. Por su parte, Camavinga, que ni siquiera disputó el Mundial con la selección francesa, no está dispuesto a marcharse de la capital española.

Asimismo, Mourinho ha cerrado la puerta de salida a Endrick, que contaba con varias ofertas de clubes como Real Sociedad, Roma o Aston Villa. El entrenador portugués, sin embargo, confía en el brasileño, que permanecerá este curso en la disciplina madridista, tras haber salido cedido en invierno al Olympique de Lyon.

Las dificultades para aligerar la plantilla, sumado a que el Real Madrid tiene ocupadas todas las fichas del primer equipo, han obligado a Florentino Pérez a tomar la drástica decisión de no fichar a ningún futbolista más este verano, según el citado medio. El Real Madrid, por tanto, solo contratará a un nuevo jugador si se presenta una potente oportunidad de mercado. Antes, eso sí, deberá salir uno de los tres descartes.