El Real Madrid no tira la toalla por Zubimendi

El Real Madrid ya ha cerrado las incorporaciones de Dean Huijsen y de Trent Alexander-Arnold. A la espera de hacer lo propio con Mastantuono y Álvaro Carreras, otra de las posiciones en la que los blancos quieren reforzarse es en la del centro del campo. Ahí, la preferencia de Xabi Alonso es la de Martín Zubimendi.

En el club blanco, según informa 'As', tratarán de realizar un intento final para conseguir el fichaje del futbolista de la Real Sociedad. A pesar de que parecía que lo tenía hecho con el Arsenal, parece que la partida todavía no ha finalizado aunque todos son sabedores de su precio estipulado en la cláusula de rescisión: 60 millones de euros.

Es la prioridad de Xabi Alonso y en la cúpula blanca han llegado a la conclusión que ninguna otra alternativa mejora la de Zubimendi. Ahora bien, el precio se considera demasiado elevado, por lo que se sondeó la posibilidad de ir a por una opción más 'low cost' como Stiller. Es por ello, que desde el Santiago Bernabéu apostarán por incluir una cesión a coste cero en la operación con algún jugador del Real Madrid Castilla o del primer equipo para abaratar la operación.

Por otra parte, está el tema del salario. Según la citada fuente, el Arsenal le habría ofrecido un contrato de 10 millones de euros netos por temporada. Una cifra que rompería la escala salarial del Real Madrid, que podría alcanzar los 6-7 'kilos' por curso. Zubimendi, por lo tanto, ya sabe que si quiere jugar de blanco, deberá renunciar al dinero británico.

Reencuentro después de Zubieta

Lo cierto es que el futbolista prefiere seguir en LaLiga antes que ir a la Premier League y volver a reencontrarse con su ídolo, quien ya le entrenó durante la temporada 2019/20 en el filial de la Real Sociedad es una opción que le atrae, y mucho.

“Siempre he dicho que Xabi es mi ídolo, fue una suerte que me pudiese entrenar en el filial de la Real. Pero de esas hipótesis no me gusta hablar. Parece que va a ser un verano diferente, largo y no sé en qué va a terminar…”, comentaba recientemente en una entrevista concedida a 'RNE' en la concentración de Las Rozas con la selección española.