El Real Madrid tira de 'cono-cido' para anunciar su convocatoria y las redes se mofan

El Real Madrid ya pone rumbo a Lisboa para enfrentarse al Benfica este miércoles. El conjunto blanco buscará asegurar su clasificación en el 'Top-8' de la Fase Liga de la UEFA Champions League. Los de Arbeloa todavía no tienen el billete a los octavos de final asegurado, necesitan un empate, aunque ganar le aseguraría al Real Madrid ser tercero.

El conjunto de Valdebebas viaja, por lo tanto, con deberes por hacer. Será un partido muy especial, más allá de visitar el emblemático estadio 'Da Luz' del Benfica. En el conjunto portugués, ahora entrena José Mourinho, que sigue siendo un hombre muy querido en Madrid.

"Estoy esperando a hablar con Arbeloa mañana, lo haré lejos de las cámaras, cuando vayamos al banquillo habrá un saludo normal, pero antes y después, 'es mi Arbeloa'", dice con cariño.

El Real Madrid completó este lunes el último entrenamiento de su equipo en Madrid, dirigido por Álvaro Arbeloa, en el que no recupera a ningún futbolista lesionado, antes del duelo de Champions.

La convocatoria del Real Madrid

Este martes por la mañana, el conjunto blanco ha publicado la protocolaria convocatoria, sin novedades y con sus mejejores jugadores en la lista. Sin embargo, hay un pequeño detalle que no ha pasado desapercibido. Se trata de el nombre de Arbeloa, situado encima de la fotografía en la que se encuentra un cono.

Lógicamente, no está hecho a propósito, pero las redes sociales han viralizado la fotografía, con 'mofas y burlas' respecto a la famosa broma de 'cono-cido', de Gerard Piqué. La famosa frase de Gerard Piqué refiriéndose a Álvaro Arbeloa como "conocido" en lugar de amigo ocurrió en diciembre de 2015. Piqué hizo este comentario en zona mixta como réplica a las declaraciones de Arbeloa, intensificando su rivalidad tras un partido, siendo uno de los episodios más recordados en los Clásicos.

Gerard Piqué llamó 'conocido' a Arbeloa en zona mixta / SPORT.es

Arbeloa disputará este miércoles su segundo partido en la competición europea, como entrenador, tras la victoria por 6-1 ante el Mónaco en la jornada 7.