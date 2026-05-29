El Real Madrid tendrá que pagar 15 millones de euros por Mourinho

El 'caso Mourinho' está a punto de entrar en una nueva fase. Este viernes 29 de mayo se cumplen los 10 días hábiles desde el último partido de la temporada del Benfica. Esto implica, tal y como avanzaron los medios portugueses, que la cláusula de rescisión del técnico pasa de los 7 millones a los 15 millones de euros.

A pesar de todo, el desembarco del luso si Florentino Pérez termina ganando las elecciones no peligra, aunque la operación tendrá un coste superior al previsto inicialmente. Según informa el diario portugués A Bola, Florentino Pérez habría aceptado abonar esos 15 millones de euros al Benfica para desbloquear la salida del técnico luso.

José Mourinho, durante una rueda de prensa / Joao Gregorio / Joao Gregorio/ZUMA Press Wire/dpa

La cifra corresponde al valor íntegro de la temporada 2026/27 que Mourinho tiene firmada con el conjunto lisboeta. El Benfica se ha mantenido firme durante las conversaciones y no estaba dispuesto a renunciar a la compensación económica derivada del contrato vigente de su entrenador.

Siempre según la citada información, las negociaciones están siendo canalizadas por Jorge Mendes, agente de Mourinho y figura clave en los contactos entre las distintas partes implicadas. El objetivo siempre ha sido encontrar una solución que permita al Benfica iniciar la búsqueda definitiva de un sustituto, con Marco Silva como principal candidato para ocupar el banquillo.

José Mourinho, junto a Álvaro Arbeloa / MIGUEL A. LOPES / EFE

La postura del Real Madrid ha ido cambiando en las últimas semanas. Inicialmente, Florentino Pérez no contemplaba superar los siete millones de euros para cerrar la operación, pero finalmente habría aceptado las exigencias económicas del Benfica para facilitar el acuerdo, con el importante condicionante de estar inmerso en el proceso electoral.

José Mourinho, durante un partido del Benfica ante el Madrid / MIGUEL A. LOPES / EFE

No obstante, el fichaje todavía depende de un factor fundamental: las elecciones a la presidencia del Real Madrid. De acuerdo con A Bola, Mourinho tendría ya garantizado un contrato de dos temporadas y una tercera opcional que dependería de los resultados deportivos. Esto únicamente se activaría si Florentino Pérez resulta vencedor en los comicios frente a Enrique Riquelme.

En Portugal consideran que existe ya un entendimiento entre todas las partes, aunque la discreción sigue siendo máxima debido a la sensibilidad del proceso y a la situación contractual tanto de Mourinho como de los posibles candidatos a sustituirle en el Benfica.