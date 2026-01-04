¿Cuándo juega el Real Madrid la Supercopa de España? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

El Real Madrid comienza a prepararse para el asalto al trono en el primer título de la temporada. Una vez finalice su compromiso liguero contra el Betis, el conjunto blanco pondrá el foco en la Supercopa de España, competición que dará el pistoletazo de salida el próximo miércoles 7 de enero.

Certificada su participación en el torneo desde el pasado mes de abril por su condición de subcampeón de Copa, el Real Madrid aterriza en Arabia Saudí con la firme intención de mejorar su papel respecto a la edición anterior. La última vez que los blancos salieron a escena en busca del título recibieron una dolorosa goleada a manos del Barça en la gran final (2-5).

El primer obstáculo del Real Madrid en su camino hacia el trofeo será un enrachado Atlético que, a falta de lo que suceda esta noche ante la Real Sociedad, acumula cuatro victorias consecutivas entre todas las competiciones. El último precedente entre los equipos madrileños se inclinó claramente hacia el lado rojiblanco, que goleó a su máximo rival de la mano de un estelar Julián Álvarez (5-2)

Julián Álvarez celebra uno de sus goles contra el Real Madrid en el anterior precedente entre ambos conjuntos / Manu Fernandez / AP

En caso de superar la primera eliminatoria, el conjunto blanco medirá sus fuerzas en la gran final ante el ganador del cruce entre Barça y Athletic Club. Azulgranas y bilbaínos serán los encargados de abrir el telón de la Supercopa de España el próximo miércoles 7 de enero a las 20:00 horas (CET).

¿Cuando se juega el Atlético - Real Madrid de semifinales de la Supercopa de España 2026?

El partido entre Real Madrid y Atlético, correspondiente a las semifinales de la Supercopa de España 2026, se disputará el próximo jueves 8 de enero a las 20:00 horas (CET).

¿Dónde ver la semifinal de la Supercopa de España entre Atlético y Real Madrid?

En España, la semifinal de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético se podrá ver por TV y online a través de Movistar+, plataforma que cuenta con los derechos en exclusiva de la competición. Los canales que retransmitirán el partido son M+ LaLiga (M54, O110) y LaLiga TV Bar.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la Supercopa de España a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y declaraciones de los protagonistas, así como el mejor análisis de la mano de nuestro enviado especial.