El Real Madrid sigue reinando desde los once metros

El partido entre el Real Madrid y el Osasuna cerró la primera jornada de la Liga 2025-2026. Como sucedió en los otros enfrentamientos, la polémica estuvo servida, en este caso con el gol de penalti de Kylian Mbappé y la expulsión de Abel Bretones a pocos minutos del final. En este sentido, el encuentro mantuvo la tendencia de temporadas anteriores en cuanto a los tantos marcados desde los once metros.

El partido de este martes fue la primera vez que los blancos jugaron ante su afición desde que se fichó a Xabi Alonso y a sus nuevas incorporaciones: Carreras, Huijsen, Alexander-Arnold o Mastantuono. Pese a que al proyecto deportivo aún le falta tiempo para aclimatarse, el Madrid estuvo lejos de su mejor nivel. Al final, tuvo que ser Mbappé en el minuto 51 el encargado de darle el gol de la victoria a los suyos desde el punto de penalti.

La decisión de Adrián Cordero de señalar la pena máxima fue aplaudida por los aficionados blancos, pero muy criticada por sus rivales. Asimismo, el Osasuna compartió por sus redes sociales el vídeo de la acción que se viralizó en cuestión de minutos y se llenó de comentarios de seguidores de distintos equipos. En las imágenes se muestra cómo es el francés quien pisa la pierna de Juan Cruz antes de caer al suelo.

85 - El Real Madrid es el equipo al que más penaltis a favor han pitado en LaLiga desde el comienzo de la temporada 2016/17 con un total de 85, 24 más que al FC Barcelona y 34 más que al Atlético de Madrid desde entonces. Presión. pic.twitter.com/V3PbflNVek — OptaJose (@OptaJose) August 19, 2025

El Madrid domina con goles de penalti

Según los datos de Opta, el conjunto dirigido por Xabi Alonso es el equipo al que más penales a favor han pitado en LaLiga desde el comienzo de la temporada 2016/17 con un total de 85. Una cifra bastante elevada si se tiene en cuenta la estadística de sus competidores en el campeonato: en el ránking lo siguen el Valencia y el Villarreal con 70 cada uno, el Athletic Club con 64 y la Real Sociedad con 62. Por otro lado, el Madrid le saca 24 penaltis al Barcelona y 34 al Atlético de Madrid desde entonces.

Además, los madridistas también fueron a los que más penaltis a favor les señalaron el pasado curso. En las 38 jornadas de Liga, al Real Madrid le pitaron 14 penaltis a favor, de los que terminaron anotando diez. En este sentido, otro dato curioso es que el delantero francés con ocho, ha marcado más penaltis en la competición nacional que Lewandowski, que llegó a la España hace tres años y ha anotado siete.