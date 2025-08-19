El Real Madrid sigue su particular guerra contra los árbitros: "Son los mismos"

La Federación ha tomado ciertas medidas de cara a la presente temporada para evitar las presiones que los árbitros vivieron el pasado curso, como no anunciar los colegiados designados para cada encuentro hasta el día anterior a este. Sin embargo, a Real Madrid TV le ha faltado tiempo para criticar las actuaciones arbitrales del partido del Barça contra el Mallorca y las figuras que dirigirán este martes el partido entre el Real Madrid y el Osasuna.

"Quiero recordar con el anteriormente conocido Munuera Montero, ahora Jose Luis Munuera, una de las imágenes de la pasada temporada. La imagen de Carlos Romero, jugador del Espanyol, pegando ese 'hachazo' por detrás a Kylian Mbappé y que fue calificado como escándalo mundial", comentaron los tertulianos de la televisión oficial del club madridista.

"Por cierto, también, el anteriormente conocido como Munuera Montero estuvo en el Osasuna-Real Madrid donde muy afortunado no estuvo, con errores arbitrales bastante gruesos. Pero es lo que hay, les han cambiado el nombre, pero son los mismos, por desgracia", cuestionaron.

Recordemos que el CTA anunció hace unos días que los colegiados volverían a ser conocidos por su nombre y primer apellido con el objetivo de "acercar a los árbitros a la sociedad", así como "innovar en su forma de trabajar".

En este sentido, siguieron insistiendo sobre esta cuestión: "Les puedes cambiar el nombre, la casa, el piso, la residencia, la mujer, el color de la vestimenta..., pero lo que no cambia es el expediente académico. La temporada pasada recordemos que en uno de los partidos donde hubo los mayores errores groseros contra el Real Madrid, tal y como lo demuestran las imágenes, se produjo en Pamplona en un Osasuna-Real Madrid. Estaba Munuera Montero pitando y Trujillo Suárez en el VAR".

Críticas para el árbitro de VAR

Desde el plató de televisión se acordaron también de Trujillo Suárez, quien estará en el VAR en el partido contra el Osasuna del debut del Madrid en la Liga: "En ese partido se producen errores tan groseros como tres penaltis clarísimos, donde hubo unificación de criterios de toda la gente que lo vio posteriormente, y que Trujillo Suárez, que estuvo en ese partido y que estará en el VAR el martes, no vio o no avisó. Luego se le pitó un penalti residual a Camavinga. Además, resulta que los únicos que se han pitado así han sido contra el Real Madrid".