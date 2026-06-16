El Real Madrid sigue despreciando y ofendiendo a su cantera

El Real Madrid presume de su cantera y tiene razones para hacerlo. Es una fábrica piramidal de jugadores excepcionales que van subiendo peldaños. El que llega al segundo equipo, el Castilla, tiene asegurada su carrera en el fútbol profesional. Sin embargo, el club utiliza a esos jugadores para ganar dinero en lugar de intentar aprovechar el talento de muchos de ellos.

Sin opciones

Nacho ha sido el último jugador salido de la cantera que dio el salto directo al primer equipo para permanecer en él 14 temporadas continuadas aceptando el rol de secundario. Carvajal tuvo que irse al Leverkusen para volver, como Fran García al Rayo Vallecano, Carreras al Preston, Granada y Benfica e incluso Nico Paz si finalmente el Real Madrid decide recuperarlo del Como 1907.

En la actualidad, dos canteranos han llegado al primer equipo de manera directa: Asencio, 23 años, Gonzalo, 22. Además, Thiago Pitarch, 18, ha sido un refuerzo útil y necesario en el centro del campo. Los dos primeros pueden tener sus días contados. El club los ha puesto en el mercado para apostar por fichajes de relevos extranjeros.

Extranjeros

Konaté, 27 años, sería el sustituto de Alaba y el club busca un segundo central que, de encontrarlo, obligaría salir a Asencio. En ataque, ha dado continuidad a Gonzalo por deseo de Xabi y Arbeloa antes que a Endrick, pero el brasileño vuelve y el madrileño está en la rampa de salida. En cuanto a Pitarch, su futuro está en el aire. Va a depender de Mourinho y de los refuerzos que lleguen este verano, pero no pintan bien para él.

Nico Paz no quiere volver al R. Madrid / AFP7/EP

El club blanco espera recaudar 60 millones de euros en vender canteranos según revela ‘As’. Además de los mencionados, incluye en la bolsa de traspasos a Víctor Muñoz, la revelación de la temporada en Primera División. Ya vendió en el mercado de invierno a Álex Jiménez por 15 M€ al Bournemouth, al conservar el 50% de sus derechos al traspasarlo al Milán. Pueden no ser los únicos, sigue teniendo el 50% de jugadores como Arribas, Gila, Chema Andrés o Antonio Blanco, que dejarían más dinero en caja.

Cantera ganadora

El Juvenil ganó la UEFA Youth League, además de otros títulos nacionales, o el buen año del Castilla, que rozó el ascenso a Segunda. Éxitos que no valdrán de nada a sus protagonistas. Ese grupo de jugadores están expuestos a ser vendidos desde ahora en un desprecio a esa brillante trayectoria que ofende incluso al seguidor blanco, ávido del orgullo que provoca ver canteranos en su primera plantilla como ocurre en todos los equipos de Primera División.

Será otro verano en el que el Real Madrid ponga su puesto de venta para sufragar fichajes de extranjeros. Víctor Muñoz, Yáñez, Manuel Ángel, Fortea, Fran González, Joan Martínez, Palacios, Valdepeñas… y, además, la posibilidad del adiós a Gonzalo, Fran García, Asencio y Thiago Pitarch siguiendo los pasos de Carvajal. Una política que lleva a jugadores como Nico Paz prefiera a preferir no volver a la que fue su casa de formación.