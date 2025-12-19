Real Madrid - Sevilla: horario y dónde ver el partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025/26

El Real Madrid de Xabi Alonso se medirá al Sevilla en el Santiago Bernabéu en el último partido del año 2025, tras encadenar dos victorias consecutivas por la mínima ante Alavés en LaLiga y Talavera en Copa del Rey, en un momento en que parece que la crisis y sensación de inestabilidad en el club blanco no quedan del todo atrás.

De hecho, habrá que ver si no se decide cambiar el técnico en caso de pinchazo ante el conjunto de nervión, ya que la situación en Liga ha dado un vuelco de 180 grados después de conseguir la ventaja de cinco puntos respecto al FC Barcelona de Hansi Flick al ganar el Clásico, pues ahora mismo es el conjunto azulgrana el que tiene un colchón de cuatro puntos.

Endrick ante el Talavera en Copa / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Por su parte, el equipo visitante se encuentra en novena posición, cinco puntos por encima del descenso y a cinco de Europa, tras haber sumado cuatro puntos de seis en los dos últimos choques ligueros. Eso sí, las sensaciones del último choque tampoco son las más positivas, ya que quedaron eliminados de la competición copera en Mendizorroza ante el Alavés y solo les queda competir en LaLiga hasta final de curso.

La Copa genera más dudas que certezas a ambos equipos

Si bien es cierto que los merengues avanzaron de ronda a Octavos de final, no menos cierto es que sufrieron en exceso ante un rival de dos categorías menos y que incluso está en descenso en Primera Federación. Además, Xabi Alonso optó por un once bastante reconocible en el que destacaba la presencia de Kylian Mbappé, pero también la de Carreras, Huijsen y Güler, titulares habituales. En la segunda mitad entraron Tchouaméni y Jude Bellingham, aunque eso no evitó que los blancos terminaran pidiendo la hora y celebrando una gran parada de Lunin en el último suspiro que evitó la prórroga. Para más inri, los goles madridistas llegaron tras la señalización de un penalti inexistente en la primera anotación, un gol en propia puerta en la segunda y un grave error del portero en la tercera. Por todos estos motivos, pese a pasar a la siguiente ronda, las dudas no se han disipado en torno a la figura del técnico, que sabe que cualquier derrota en los siguientes juegos podría costarle el puesto.

Tampoco salió reforzado el Sevilla de su visita entre semana al Alavés, en el que fue el único duelo entre dos clubes de Primera División. Con un gol de Carlos Vicente de penalti en el 79 los babazorros eliminaron a los de Almeyda, provocando cierta nostalgia en la afición sevillista de aquellas épocas en las que el club de nervión acostumbraba a competir con mejor rendimiento en hasta tres competiciones al mismo tiempo, ya que esta campaña no juega Europa y tampoco ha prosperado mucho su aventura copera.

El Sevilla cayó ante el Alavés en Copa / L. Rico / EFE

Horario del Real Madrid - Sevilla

El partido entre Real Madrid y Sevilla, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025/26, se disputará este sábado 20 de diciembre en el Santiago Bernabéu a las 21:00.

Dónde ver el Real Madrid - Sevilla

El enfrentamiento podrá verse en directo por televisión a través de Movistar, más concretamente en Movistar+ (dial 7) y Movistar LaLiga (dial 52).