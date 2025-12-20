Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lesión PedriReal Madrid - Sevilla horarioReal Madrid - Sevilla alineacionesLesión ClyburnPartidos suspendidos CatalunyaRaphinhaClasificación LaLigaAnder BasurtoJake PaulFerrero AlcarazDorian YatesPedriMercado de FichajesSandor MartínVillarreal - Barcelona horarioVillarreal - Barcelona alineacionesAlavés - Barcelona Copa de la ReinaRivales Barça CopaCopa África 2025Bota de OroRally Dakar 2026Lotería NavidadSeguridad Social
instagramlinkedin
En directo

En directo

LaLiga

Real Madrid - Sevilla, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga

Sigue en directo el partido de LaLiga entre entre el Real Madrid y el Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu

Mbappé, en una acción con el Real Madrid

Mbappé, en una acción con el Real Madrid / Jon Super / AP

Christian Blasco

Christian Blasco

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL