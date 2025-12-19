Real Madrid - Sevilla: alineaciones probables de la jornada 17 de LaLiga EA Sports

El Real Madrid cierra un año 2025 complicado en el Bernabéu contra el Sevilla. Los blancos, con dos victorias consecutivas, pero sin mejorar en sensaciones ni juego, reciben este sábado a las 21 horas a los andaluces, recientemente eliminados de la Copa del Rey por el Deportivo Alavés.

El equipo de Xabi Alonso ha sumado dos triunfos que le han dado cierto aire para continuar en el banquillo blanco. Sin embargo, ni contra el Alavés ni contra el Talavera, el Real Madrid ha desarrollado un fútbol vistoso que se acerque a lo que demanda la parroquia madridista.

Como noticia positiva, el tolosarra recupera a varios futbolistas para la última cita del año. Asencio, Alaba, Camavinga han entrenado con el grupo los dos últimos días y apuntan a regresar a la convocatoria, al igual que Valverde, Courtois y Rüdiger, quienes descansaron en Copa.

Aun así, todavía restan jugadores importantes en el dique seco o sancionados. Carvajal, Militao, Trent y Mendy siguen lesionados, mientras que Carreras y Endrick deben cumplir su segundo encuentro de sanción tras ser expulsados en el choque contra el Celta.

El lateral derecho, la gran incógnita

En portería, a pesar de la buena actuación de Lunin en Talavera, con parada salvadora incluida, Xabi Alonso apostará por Courtois, tras descansar en Copa. En izquierda, con las ausencias de Mendy y Carreras, Fran García ocupará el lateral después de cumplir su partido de sanción en liga, mientras que en derecha las papeletas recaían en Valverde, que rotó el pasado miércoles. Sin embargo, el uruguayo no se ha ejercitado este viernes aquejado de un proceso febril, por lo que si no se recupera a tiempo su puesto será para Asencio, ya recuperado de la gripe. También se quedó en Madrid Rüdiger, que volverá al once acompañado de Huijsen.

En el doble pivote, Tchouaméni es insustituible en los planes del entrenador blanco, mientras que su pareja de baile apunta a ser Arda Güler, aunque no se descarta la presencia de Dani Ceballos. Por delante, Bellingham, con la total confianza del tolosarra, actuará en la mediapunta.

En el costado izquierdo, Vinicius buscará romper su mala racha goleadora, pues no marca desde el 4 de octubre. Por el otro lado, Rodrygo, con dos dianas consecutivas, se ha hecho con un hueco en la titularidad por delante de Mastantuono, mientras que arriba no hay dudas de que Mbappé será de la partida. El galo, con un gol, igualará el récord de Cristiano Ronaldo como el máximo goleador en año natural con la camiseta del Real Madrid, con 59 tantos.

Alineaciones probables Real Madrid - Sevilla

Real Madrid: Courtois; Fran García, Rüdiger, Huijsen, Valverde; Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham; Vinicius, Mbappé y Rodrygo.

Sevilla: Vlachodimos; Oso, Castrín, Gudelj, Cardoso, Carmona; Mendy, Agoumé, Sow; Isaac Romero y Peque.