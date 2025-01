Real Madrid - Salzburgo: alineaciones probables del partido de la Champions League

Más de un mes más tarde, vuelve la Champions League para el Real Madrid. Los blancos se verán las caras este miércoles 22 de enero a las 21.00 horas con el Red Bull Salzburgo, un equipo prácticamente eliminado. Así pues, tras recuperar el liderato de LaLiga, los de Ancelotti deberán conseguir un triunfo en la Liga de Campeones si no se quieren complicar la vida en la máxima competición continental.

Después de la derrota en la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona, el Real Madrid ha recuperado el pulso. Las dos victorias contra el Celta de Vigo y la UD Las Palmas han supuesto un chute de moral para los blancos, que ya se sitúan en la cima de LaLiga y están clasificados para los cuartos de final de la Copa del Rey.

Pese a ello, los merengues no pueden relajarse, pues aún les queda por revertir su situación en la Liga de Campeones. Con ya seis partidos jugados, el Madrid tan solo tiene nueve puntos, lo que le sitúa en la vigésima posición de la tabla. Las derrotas ante Lille, Milan y Liverpool dejaron a los blancos al borde del abismo, pero la última victoria ante la Atalanta tranquilizó a los madrileños. Aun así, la clasificación entre los ocho primeros está prácticamente descartada.

Una defensa mermada

Carlo Ancelotti afrontará este partido decisivo de la séptima jornada de la Champions League con una defensa mermada. Militao, Carvajal y Vallejo están lesionados, mientras que Lucas Vázquez cumplirá sanción por acumulación de tarjetas. Por otro lado, Tchouaméni, que suele actuar en el eje de la zaga, es duda. En el centro del campo, Camavinga tampoco estará presente.

Así las cosas, la participación de Tchoaméni marcará la alineación titular del equipo blanco. En caso de no estar disponible para partir de inicio, Asencio ocuparía la posición de central, Valverde el lateral derecho y Modric sería titular en el centro del campo. La otra incógnita está en el lateral izquierdo, en el que Mendy y Fran García pugnan por un puesto.

Salzburgo, un rival débil

El momento del rival del Real Madrid este miércoles no es nada bueno, tanto en la Champions League como en la Bundesliga austríaca. El RB Salzburgo tan solo cuenta con tres puntos y se coloca en el puesto número 32. Así pues, necesitarían un milagro para clasificarse para el 'play in'. Los austríacos no podrán contar con Karim Konaté ni Maurits Kjaergaard.

ALINEACIONES PROBABLES DEL REAL MADRID - RB SALZBURGO

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy; Ceballos, Modric, Bellingham; Rodrygo, Vinicius y Mbappé.

RB Salzburgo: Schlager; Morgalla, Baldoo, Melberg, Terzic; Yeo, Capaldo, Bidstrup, Dorgeles; Daghim y Glouck.