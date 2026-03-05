El Real Madrid, roto y en cuadro para la final de Vigo

No solo fue haber perdido en el Santiago Bernabéu contra el Getafe con una imagen paupérrima. Fue también el panorama que se le ha quedado al conjunto blanco tras la derrota y lo que se le viene encima. Para empezar, este viernes los de Álvaro Arbeloa abren la jornada en Balaídos, el feudo de un Celta que atraviesa un momento dulce tras sumar 4 victorias consecutivas (3 en LaLiga), que aspira a la quinta plaza y que no lo pondrá nada fácil.

Entre lesionados y sancionados, el Real Madrid tiene 9 bajas. Sin contar a Eduardo Camavinga, que no jugó este lunes en el KO contra el Getafe por un problema dental que, en principio, no le debería impedir viajar a Vigo.

La defensa, muy castigada

También podría tener alguna opción de regresar Raúl Asencio, aunque en el caso del defensa canario no está tan claro a solo tres días para el partido y después de haber sufrido una contractura cervical en el partido de la Champions League frente al Benfica que puso los pelos de punta.

A estas bajas en el eje debe sumarse la de Dejan Huijsen por sanción, pues debe cumplir ciclo tras ver la quinta amarilla frente al Getafe.

La línea defensiva es la más problemática para Arbeloa, pues Eder Militao no regresará de su lesión muscular hasta finales de mes e incluso dos centrales del Real Madrid Castilla que han tenido minutos esta temporada, como son los casos de Joan Martínez y Víctor Valdepeñas, están en proceso de recuperación de respectivas lesiones.

Y tiene suerte el Real Madrid de haberse librado Antonio Rüdiger de una clarísima roja (y le hubieran caído mínimo 4 partidos) que obvió Muñiz Ruiz en el césped y, lo que es todavía más grave, Pizarro Gómez en el VAR.

Quien no estará en Balaídos es el lateral izquierdo titular Álvaro Carreras, que vio una amarilla ya en la prolongación del partido contra los azulones que significa la quinta, por lo que deberá cumplir un partido de sanción.

Mbappé, sin fecha de retorno

En el centro del campo, a la espera de lo que suceda con Camavinga, destaca especialmente la baja de Jude Bellingham, que ya realiza trabajo de gimnasio tras haber sufrido una lesión muscular y que podría volver antes de lo previsto, pero todavía no para el choque contra el Celta.

Permanece en el dique seco Dani Ceballos, con una lesión en el gemelo que le tendrá apartado de los terrenos de juego hasta mitades del próximo mes de abril. El tercer medio no disponible para Vigo es Franco Mastantuono, que vio la roja directa en el partido del lunes tras protestar a Muñiz y decir: "Es una vergüenza".

Y arriba, dos bajas de peso. La de Kylian Mbappé, que ha viajado a París para evaluar los problemas de rodilla y no tiene una fecha concreta de vuelta. Y la última lesión en producirse, la del brasileño Rodrygo Goes, que ante el Getafe sufrió una grave lesión del ligamento cruzado anterior y del menisco externo que le deja, incluso, fuera del Mundial.

Así, las bajas del Real Madrid en Vigo son los lesionados Militao, Asencio, Ceballos, Bellingham, Rodrygo y Mbappé, y los sancionados Huijsen, Carreras y Mastantuono.