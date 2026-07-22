El Real Madrid ya tiene el 'sí' de Rodri

La planificación deportiva del Real Madrid podría estar cerca de experimentar un cambio importante. Rodrigo Hernández se habría convertido en uno de los grandes objetivos del conjunto blanco para reforzar el centro del campo de cara al futuro. El internacional español, pieza clave del Manchester City y recientemente elegido mejor jugador del Mundial 2026, encaja a la perfección en el perfil que busca la entidad madridista para liderar su medular durante los próximos años.

Según informó Matteo Moretto, el Real Madrid ya cuenta con el visto bueno del futbolista. Los contactos entre ambas partes han avanzado de forma significativa y existe una buena sintonía en lo referente a las condiciones personales del jugador. Además, la predisposición del club madrileño ha cambiado respecto a meses atrás. Florentino Pérez ve ahora con mejores ojos una operación que anteriormente parecía complicada.

Rodri, de España, posa con el trofeo de jugador del torneo / WILL OLIVER / EFE

La situación contractual de Rodri también juega a favor del Real Madrid. El centrocampista mantiene contrato con el Manchester City hasta junio de 2027, por lo que se acerca a la recta final de su vinculación con el conjunto inglés. En Valdebebas consideran que este factor puede resultar decisivo para negociar en mejores condiciones, aunque, por el momento, no existen conversaciones formales entre clubes.

La estrategia del Real Madrid pasa por mantener la prudencia económica. Según las mismas informaciones, la entidad blanca se ha fijado un límite financiero para afrontar la operación y no estaría dispuesta a entrar en una puja que dispare el precio del traspaso. El club entiende que el acuerdo con el jugador no supondría un obstáculo y espera el momento adecuado para dar el siguiente paso.

Rodri ve con buenos ojos el regreso a España

Uno de los factores que más alimenta el optimismo en el Real Madrid es la voluntad del propio futbolista. Rodri estaría valorando seriamente la posibilidad de regresar a LaLiga tras varias temporadas en Inglaterra y considera muy atractiva la opción de convertirse en la referencia del centro del campo madridista.

El centrocampista español del Manchester City, Rodri (i), se lleva el balón ante el delantero turco del Real Madrid, Arda Guler. / Juanjo Martín / EFE

Diversas informaciones apuntan a que el jugador está presionando para que se estudie una posible salida del Manchester City. Además, las conversaciones para ampliar su contrato con el conjunto inglés habrían quedado paralizadas desde abril, una circunstancia que alimenta las especulaciones sobre su futuro.

Por ahora, el desenlace de la operación depende en gran medida de la postura que adopte el Manchester City. Mientras tanto, el Real Madrid sigue trabajando con discreción en una incorporación que consideran estratégica. En el club creen que Rodri reúne experiencia, liderazgo y capacidad competitiva para convertirse en una de las piezas fundamentales del proyecto deportivo que lidera José Mourinho.