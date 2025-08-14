Real Madrid y River Plate: una hermandad que se renueva con Mastantuono

La presentación de Franco Mastantuono como nuevo jugador del Real Madrid no solo ha sido el inicio de una etapa ilusionante para el joven talento argentino, sino también una nueva página en la estrecha relación que une al club blanco con River Plate.

En el acto, Florentino Pérez no escatimó elogios hacia la institución millonaria:

“Quiero tener una mención especial para River Plate, un club centenario, legendario y uno de los más laureados de Argentina y de América. Este club, en el que has crecido y te has formado, tiene una vinculación histórica y sentimental con el Real Madrid por los muchos jugadores que hemos compartido. Todos nosotros sentimos una profunda admiración y también un enorme cariño por el club donde se forjaron muchas leyendas del Real Madrid, entre ellas, nuestro siempre querido y recordado Alfredo Di Stefano, quien fuera presidente de honor de Real Madrid. Estoy seguro de que hoy estaría muy orgulloso en este momento que une de alguna manera al Real Madrid con River Plate."

Pocas horas después, el presidente de River, Jorge Brito, recogió el guante en redes sociales con un mensaje de idéntico tono, reforzando la idea de una relación fraternal que trasciende generaciones: "Muchas gracias por tus palabras Florentino, el Real Madrid es un club con el que compartimos no solo una historia deportiva, sino también una relación entrañable, construida sobre el respeto mutuo, la grandeza y valores que trascienden generaciones. La historia entre River y el Real Madrid está llena de momentos inolvidables, como aquel primer encuentro en Chamartín en 1951, también nuestra presencia en el homenaje a Paco Gento en 1965, y por supuesto, el legado eterno de Alfredo Di Stéfano, símbolo inmortal de ambos clubes. Alfredo se formó en River y se convirtió en leyenda, es ese puente de gloria y admiración que une a River Plate con el Real Madrid. Ese vínculo se renovó muchas veces con grandes jugadores surgidos de nuestras formativas que brillaron también en el Bernabéu. Para River es un orgullo ver que nuestras instituciones caminan unidas por la pasión, el buen fútbol, el prestigio y una historia que honra lo mejor de este deporte.

De Di Stéfano a Mastantuono

El puente más sólido de esta amistad lleva el nombre de Alfredo Di Stéfano. Formado en las inferiores de River, el argentino se convirtió en uno de los jugadores más influyentes en la historia del Real Madrid y en un símbolo eterno para ambos clubes. Décadas después, otros nombres han seguido ese camino, como Gonzalo Higuaín, que pasó directamente de Núñez al Bernabéu, o el propio Mastantuono, llamado a ser una de las grandes promesas del fútbol mundial.

Alfredo Di Stéfano, en un partido contra el FC Barcelona en Chamartín / EFE

Esta conexión también tiene capítulos recientes de gran relevancia. El 9 de diciembre de 2018, el Santiago Bernabéu acogió la final de la Copa Libertadores entre River y Boca Juniors, un partido histórico por su contexto y que terminó con la victoria millonaria (3-1) en la prórroga. Un episodio que reforzó aún más el vínculo entre ambos clubes.

A lo largo de los años, han sido varios los futbolistas que vistieron ambas camisetas, como Javier Saviola, Óscar Ruggeri, Esteban Cambiasso o Santiago Solari, todos ellos ejemplos de un intercambio futbolístico constante.

La llegada de Mastantuono no solo es una apuesta deportiva de futuro para el Real Madrid, sino también un gesto que vuelve a tender el puente entre Chamartín y el Monumental. Una relación que, casi 75 años después de aquel primer cruce en 1951, sigue tan viva como siempre.