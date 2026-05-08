El Real Madrid se reúne con los agentes de Mourinho para sellar su vuelta

En un momento de máxima incertidumbre y polémica en el Real Madrid, la figura de Álvaro Arbeloa ha quedado en el centro de las críticas como uno de los principales responsables del descontrol que vive el vestuario blanco. Las tensiones internas, enfrentamientos entre jugadores, falta de autoridad y resultados irregulares han desatado un ambiente de crisis que pone en entredicho la continuidad del técnico.

En este contexto, Sky Sports Alemania ha confirmado que representantes del Real Madrid se reunieron a principios de esta semana con los agentes de José Mourinho para intensificar las conversaciones sobre su posible regreso al banquillo merengue. Según fuentes cercanas, la operación está tomando forma de manera oficial y el entrenador portugués habría pedido control total sobre el vestuario.

Mourinho podría ser el relevo de Arbeloa en el Real Madrid / Europa Press

"La Operación José Mourinho ha comenzado"

El periodista italiano, Fabrizio Romano, ha desvelado los detalles clave de las negociaciones: "Se están llevando a cabo conversaciones directas entre el Real Madrid y el entorno de José Mourinho. El técnico portugués está muy interesado en regresar al club y siente que todavía hay asuntos inconclusos en el Real Madrid".

Según Romano, Mourinho quiere mantener una charla detallada sobre estrategia, presupuesto y proyecto deportivo. En el plano financiero, duración del contrato y disposición para incorporarse, el entrenador está 100% listo. La decisión final sobre el próximo entrenador solo la tomará Florentino Pérez, y Mourinho otorga prioridad absoluta al Real Madrid por delante de cualquier interés procedente de clubes ingleses.

Florentino Pérez y José Mourinho, en 2011 / JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

Esta reunión celebrada a principios de semana marca un paso importante en las negociaciones y refleja el interés mutuo entre ambas partes. 'The Special One', que actualmente dirige al Benfica, mantiene una excelente relación con Florentino Pérez y ve con gran ilusión la posibilidad de volver al Santiago Bernabéu.

Mientras el equipo se prepara para los próximos compromisos, incluido el clásico ante el Barcelona, la posible llegada de Mourinho genera una gran expectación y divide opiniones entre la afición madridista. El desenlace podría conocerse en las próximas semanas.