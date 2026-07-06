El Real Madrid repite el mismo error con el centro del campo

El Real Madrid ha querido zanjar de raíz cualquier especulación antes de que el mercado estival entre en ebullición. Con un contundente comunicado oficial, el club blanco descartó de forma definitiva la incorporación de Enzo Fernández, dejando claro que nunca contempló seriamente afrontar una operación de semejante envergadura económica.

Una postura que coincide con la información publicada por 'The Athletic', donde Mario Cortegana explicaba que las elevadas exigencias del Chelsea para desprenderse de uno de sus capitanes hicieron inviable cualquier movimiento.

Enzo Fernández, jugador del Chelsea / EFE

En la misma línea, también pierden fuerza otras alternativas que habían aparecido en la agenda mediática, como Rodri Hernández o el prometedor Ayyoub Bouaddi. En Valdebebas consideran que el centrocampista marroquí, pese a su enorme proyección, todavía carece de la experiencia necesaria para asumir un papel protagonista y que su coste de mercado no justifica la inversión.

Con la salida de Dani Ceballos y la única incorporación de Bernardo Silva, que aterriza como agente libre procedente del Manchester City para aportar talento y calidad en los últimos metros, el centro del campo madridista apenas sufrirá modificaciones respecto al de la pasada temporada. Una apuesta por la continuidad que vuelve a poner el foco sobre una carencia cada vez más evidente: la ausencia de un auténtico director de juego.

El vacío que dejaron Kroos y Modric

La configuración actual de la medular blanca responde a una planificación diseñada para afrontar el inevitable relevo generacional de Toni Kroos y Luka Modric, dos de los grandes arquitectos de la etapa más gloriosa del club. Consciente de que aquella pareja era irrepetible, la dirección deportiva apostó por rejuvenecer la plantilla con futbolistas de enorme despliegue físico, capacidad para abarcar metros y dominar los partidos desde la intensidad.

El primero en marcar ese camino fue Federico Valverde, incorporado en 2016 desde Peñarol. Tras curtirse en el Castilla y completar una discreta cesión en el Deportivo de La Coruña, fue Zinedine Zidane quien terminó de explotar un perfil capaz de recorrer el campo de área a área. El uruguayo acabó consolidándose como una pieza imprescindible, incluso actuando en numerosas ocasiones como un falso extremo derecho para equilibrar al equipo.

Camavinga disputando un balón ante el Rayo Vallecano / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

A ese perfil se fueron sumando piezas de características similares. Eduardo Camavinga aportó electricidad, agresividad y una polivalencia que incluso le llevó a desempeñarse como lateral izquierdo, aunque su fútbol continúa condicionado por cierta anarquía táctica. Poco después llegó Aurélien Tchouaméni desde el Mónaco con la misión de convertirse en el ancla del equipo: un especialista en la recuperación y el juego defensivo que, sin embargo, pierde influencia cuando el rival se repliega y le obliga a asumir la construcción desde la base.

La gran apuesta del proyecto fue Jude Bellingham. Su irrupción goleadora en la temporada de debut superó cualquier expectativa, pero el inglés es, por naturaleza, un centrocampista de recorrido, un llegador extraordinario capaz de aparecer en ambas áreas, no el futbolista destinado a marcar el ritmo de cada posesión.

Ni siquiera Arda Güler, probablemente el jugador con mayor sensibilidad técnica de la plantilla, parece llamado a llenar ese vacío. Dentro del cuerpo técnico lo consideran un mediapunta creativo, un futbolista diferencial en los últimos treinta metros, capaz de filtrar el último pase o decidir partidos con su golpeo, pero no el organizador que baja entre centrales para asumir la dirección del juego.

Mucho músculo, poco toque

La acumulación de centrocampistas de perfil físico y la escasez de talento organizativo han terminado por pasar factura. La retirada de Kroos y la progresiva pérdida de protagonismo de Modric dejaron al descubierto un vacío creativo que el Real Madrid todavía no ha conseguido llenar.

Toni Kroos y Luka Modric, en un entrenamiento con el Real Madrid / YOAN VALAT / EFE

El equipo ha perdido buena parte de su capacidad para gobernar los encuentros a través de la posesión. Cuando el rival se repliega y obliga a elaborar con paciencia, el conjunto blanco encuentra enormes dificultades para generar ventajas y termina dependiendo demasiado de acciones individuales, transiciones o chispazos de sus atacantes.

El Santiago Bernabéu empieza a mostrar síntomas de impaciencia ante un equipo que, en demasiadas ocasiones, transmite la sensación de no tener un plan claro cuando el partido exige pausa, control y circulación. La falta de un futbolista capaz de ordenar el juego se ha convertido en una carencia estructural que explica buena parte de los problemas competitivos del último curso.

Con el mercado todavía abierto y las necesidades perfectamente identificadas, la incógnita pasa ahora por conocer si Florentino Pérez mantiene la confianza en la plantilla actual o decide mover ficha antes del cierre de la ventana de fichajes. Porque el Real Madrid dispone de potencia, recorrido y talento para competir al máximo nivel, pero sigue buscando al futbolista que devuelva el orden a una medular repleta de músculo y cada vez más huérfana de brújula.