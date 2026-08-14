En juego el futuro de la portería del Real Madrid

La portería del Real Madrid ha sido decisiva en los últimos éxitos del club blanco. Cuando se quiere ejemplificar el valor de gol de una parada, se rescata la actuación de Thibaut Courtois contra el Liverpool en la final de la Champions de 2022. El belga renovó en ‘secreto’, como él mismo confesó durante el Mundial, hasta 2027. Tiene 34 años y, aunque le gustaría continuar otros cuatro al máximo nivel en el club al que tantas veces ha sostenido con sus intervenciones, el pragmatismo de la alta competición obliga a trabajar en escenarios futuros sin el hombre llamado a terminar como el mejor portero de la historia del Real Madrid. ¿Es Lunin una alternativa a largo plazo?

Los problemas físicos de Courtois

El meta ucraniano ha defendido la portería madridista durante toda la pretemporada después de que Courtois disputase el Mundial. El belga abandonó el torneo en los cuartos de final, durante el partido frente a España, tras sentir unas molestias poco antes de la pausa de hidratación de la segunda mitad. Este tipo de problemas ha sido más recurrente de lo deseable durante las últimas temporadas, en las que se ha visto obligado a parar varias veces por lesión. Un Courtois que ya está desarrollando una trayectoria sólida fuera de los terrenos de juego con varias iniciativas empresariales como la compra de acciones de clubes.

El punto de inflexión para Courtois se produjo, precisamente, en una pretemporada de hace tres años, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Cuando ya afrontaba la fase final de aquella recuperación, en marzo de 2024, sufrió la rotura del menisco interno de la rodilla derecha. Aun así, llegó a tiempo para disputar la final en la que el Real Madrid conquistó su 15ª Copa de Europa. Ancelotti privó a Lunin de jugar aquel partido contra el Borussia Dortmund después de que el ucraniano cuajase un gran torneo europeo en el que resultó decisivo.

Thibaut Courtois se ejercitó este domingo en Valdebebas. / Real Madrid

Durante la temporada 2024/2025, Courtois sufrió distintas lesiones. En septiembre estuvo varias semanas de baja por un problema en el abductor izquierdo, una zona que le causó molestias recurrentes durante aquella primera vuelta. Ya en el tramo final del curso, estuvo presente en la eliminación del Real Madrid en la Champions a manos del Arsenal poco después de sufrir una sobrecarga en el aductor izquierdo cuando se encontraba con Bélgica. Al final de aquella temporada sin grandes títulos, una sacroileítis volvió a frenarlo, aunque finalmente llegó a tiempo al Mundial de Clubes.

En la pasada campaña, la 2025/2026, volvió a tener problemas en los abductores en noviembre, esta vez en el derecho. Sin embargo, el gran contratiempo llegó en marzo, cuando una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho le hizo perderse los cuartos de final contra el Bayern. Lunin no fue entonces el hombre decisivo que había llevado al Real Madrid hasta las puertas de la Decimoquinta. En la vuelta disputada en el Allianz Arena intercambió errores con Neuer y cometió un fallo claro en el 1-1 de Pavlovic.

Las jerarquías de Mourinho

Las salidas por alto constituyen uno de los principales problemas de un portero capaz de firmar intervenciones de grandes reflejos. La seguridad de Lunin tiende a resentirse en los saques de esquina cuando encadena varias acciones de este tipo. Durante la pretemporada, el ucraniano ha ganado confianza y acumulado minutos de calidad. En plena forma, es capaz de realizar paradas con valor de gol y posee una gran visión para iniciar el juego, como demostró con la asistencia con la mano a Brahim en el gol ante el Deportivo. Tiene 27 años y hace ya ocho que el Real Madrid lo contrató cuando todavía era un guardameta jovencísimo. Su objetivo ahora es demostrar que puede convertirse en una alternativa real para el futuro.

Iker Casillas y José Mourinho / Archivo

El Real Madrid ha realizado varios movimientos relacionados con la portería durante este mercado de verano. El Sevilla ha incorporado en propiedad al tercer portero blanco, Fran González, con contrato hasta 2031, en una operación valorada en unos tres millones de euros por el 50% de sus derechos. También ha habido un cambio en el cuerpo técnico. Luis Llopis ha dejado de ser el entrenador de porteros del primer equipo y Mourinho ha recurrido para esta parcela a Nuno Santos, un viejo amigo que ya lo acompañó en el Benfica.

En este contexto, distintas informaciones próximas al Real Madrid han comenzado a poner sobre la mesa nombres como los de Gregor Kobel, Bart Verbruggen o Diogo Costa, aunque cualquier movimiento quedará condicionado por lo que suceda durante esta temporada. Para Mourinho, la figura del portero siempre ha sido capital. Le viene de familia: su padre, Félix Mourinho, fue un destacado guardameta profesional en Portugal.

El mayor o menor peso del técnico en el plan de relevo de la portería dependerá, en buena medida, de Courtois, al que dio la oportunidad de asentarse como titular en el Chelsea por delante de Petr Cech. “El portero no es un jugador al que puedas cambiar partido a partido; hay que darle cierta estabilidad, pero todo depende del rendimiento”, reconoció entonces. La jerarquía la marca el campo, pero también el vestuario, como revela la reciente serie documental de Netflix, en la que Mourinho expone los motivos que lo llevaron a relegar a Iker Casillas en favor de Diego López durante su etapa anterior en el Real Madrid.