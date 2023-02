El Real Madrid no se refuerza pese a tener necesidades

Se cerró el mercado de invierno sin fortalecer una plantilla corta para hacer frente a cinco meses de retos frenéticos en cuatro competiciones Ancelotti no cuenta con cuatro de los 21 jugadores que tiene de campo y afronta lo que queda asumiendo que habrá fatiga y más lesiones

El Real Madrid no hizo uso del derecho de reforzar la plantilla en el mercado de invierno que se cerró ayer. Ni entradas ni salidas. Mantiene a los 23 jugadores que inscribieron en el inicio de la temporada, con los que Ancelotti tendrá que ir a muerte hasta el último partido de Liga del 4 de junio. Han disputado hasta la fecha 30 partidos oficiales y le quedan otros 24 fijos. Estos irían aumentando progresivamente si se mete en la final de Copa del Rey o se clasifica para los cuartos de final de la Champions. Podría incluso llegar a los 61 partidos si juega la final del Mundialito y otra de la Copa de Europa.

Ancelotti se esfuerza en proteger a su plantilla, a cambio pide compromiso y trabajo. Lleva con mano izquierda el vestuario cuidando de los pesos pesados, que son los que más influencia ejercen sobre el resto. Hablan de que es como una familia en la que están integrados hasta los cuatro jugadores con los que no cuenta de los 21 que tiene de campo, Hazard, Mariano, Vallejo y Odriozola. En los 30 partidos disputados utilizó un bloque de 13 en la primera parte del curso y tuvo que tirar de otros cuatro cuando empezaron a aparecer las lesiones y el cansancio. Asensio, Lucas Vázquez, Nacho y Ceballos han respondido a la llamada y se han ganado al italiano, aunque saben que su rol seguirá siendo de secundarios.

LAS CARENCIAS Y EL CASTILLA

La plantilla tiene carencias y cierto desequilibrio de especialistas en algunas posiciones. Los laterales suplentes son jugadores reconvertidos (Lucas Vázquez, Nacho, Rudiger y Camavinga) pero no utiliza a Odriozola. En el medio centro hace lo propio para sustituir a Tchouameni tras vender a Casemiro al United el último día de mercado (Kroos, Camavinga, Valverde e incluso Modric). Como delantero centro Benzema no tiene un goleador que cubra sus ausencias pese a tener a Mariano con el que no cuenta. Probó a Hazard, y suspendió; a Asensio, y no se adaptó; incluso a Modric para encontrar a Rodrygo por su versatilidad para ocupar cualquier puesto del frente de ataque. Estas son las armas con las que se está manejando el italiano.

El último recurso son los jugadores del Castilla. Sin embargo, el club ha puesto en manos de Raúl un proyecto para ascender, por lo que cuanto menos jugadores le quite, mejor. Están en el buen camino para conseguir el objetivo, son segundos del Grupo II de Primera Federación. Ancelotti llama con cuentagotas a los que necesita cuando no le queda otro remedio, aunque normalmente se limita a sumarlos a la concentración sin utilizarlos. Han sido seis los jugadores de campo a los que ha recurrido, de los que tres han jugado un rato: Álvaro (22 minutos), Arribas (9’) y Mario Martín (6’), que convocó cuatro veces y dos a los dos anteriores. Dotor, Nico Paz y Marvel se sentaron una vez en el banquillo.