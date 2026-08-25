El Real Madrid refuerza la defensa... del Castilla

El Real Madrid atraviesa los últimos días de mercado con tranquilidad, sin operaciones a la vista, tras desembolsar 225 millones de euros este verano. No obstante, la directiva del club blanco está captando talento nacional para el Castilla. A la más que posible llegada de Sergio Martínez, centrocampista del Racing, se le ha sumado la de Oscar Naasei, defensa de 21 años del Granada.

El jugador ghanés, que puede actuar de central o lateral derecho, llegará en propiedad al Real Madrid, según informa el diario 'AS'. Naasei, con contrato con el Granada hasta 2028 tras llegar en 2023 procedente del Emmanuel City de Ghana, es un fijo en los planes de Pacheta, con el que disputó 39 partidos el curso pasado entre LaLiga Hypermotion y la Copa del Rey.

Oscar Naasei, jugador del Granada, en el radar del Real Madrid / X

Pese a su importancia en el conjunto de Segunda División y las ofertas de clubes de la máxima categoría, como la del Rayo Vallecano, el polivalente defensor ha optado por firmar por el Castilla, de Primera RFEF, aunque se ejercitará con asiduidad con el primer equipo.

José Mourinho, durante las últimas semanas de mercado, ha pedido la incorporación de un central. Sin embargo, el Real Madrid no puede acometer más fichajes si no salen futbolistas de su plantilla, pues todas las fichas están ocupadas. Raúl Asencio, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga, los jugadores en la rampa de salida, no están por la labor de abandonar el club blanco en lo que resta de mercado.

El Castilla también está tras los pasos de Sergio Martínez / AFP7 vía Europa Press

Ante esta situación, el conjunto madridista ha optado por reforzar su filial con jugadores jóvenes que ya compiten en el fútbol profesional. Además de Naasei, que ha disputado los dos primeros encuentros de la temporada con el Granada, el Real Madrid anda detrás de Sergio Martínez. El centrocampista cántabro, de 19 años, suma dos titularidades consecutivas con el Racing en Primera División.

El club blanco lidera la puja por el mediocentro de Laredo, con una cláusula de rescisión de tres millones de euros. Sin embargo, hay otros clubes de la Bundesliga y la Premier League que monitorizan la situación de Sergio Martínez, que todavía no ha decidido su destino.