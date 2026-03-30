El Real Madrid recuperará a Endrick y Mastantuono saldrá cedido

El Real Madrid planifica la plantilla de la próxima temporada valorando el rendimiento de algunos jugadores y las necesidades que tiene en algunas posiciones. La competencia más dura se sitúa en el ataque, en el que Mbappé y Vinícius son fijos con Brahim como primer relevo con la llegada de Arbeloa y tras la lesión de Rodrygo. Eso deja a Gonzalo y Mastantuono como últimas opciones.

De más a menos

El argentino fue la gran novedad del verano, el fichaje más ilusionante que reforzaba la línea más potente del equipo, el ataque. Mbappé y Vinícius son los dueños absolutos de la titularidad, con varias opciones de apoyo dependiendo de si el técnico elegía dos o tres delanteros. Xabi Alonso apostó por tres de salida con el argentino de acompañante con Rodrygo lesionado.

Mastantuono demostró carácter y trabajo aprovechando la confianza del tolosarra. Arbeloa le dio continuidad cuando se hizo cargo del equipo, con cinco partidos de titular de seis. Ahí se apagó su llama para no volver a la titularidad en los últimos once partidos. Brahim y la nueva posición adelantada de Valverde le ha relegado a un segundo o tercer plano.

Endrick muestra el camino

Paralelamente, Endrick mostraba su potencia en el Lyon, equipo al que fue cedido en enero. Su irrupción en la Ligue-1 fue estelar mostrando su poderío físico y su potencial goleador. El brasileño no tuvo oportunidades con Xabi Alonso y decidió irse para no frenar su crecimiento después de año y medio en el Madrid sin demasiadas oportunidades.

Endrick, futbolista del Real Madrid en el Lyon / EFE

El Madrid recuperará en verano a Endrick y valora repetir la operación con Mastantuono. Son apuestas paralelas. Dos jugadores muy jóvenes con poca experiencia que necesitan jugar para mejorar sus prestaciones. En el club están decididos a buscarle equipo con la aprobación del jugador, poniendo de ejemplo a Endrick, que tras su primera temporada, prefirió seguir hasta aceptar una cesión en enero.

Gonzalo en problemas

La idea sería encontrar un destino a Mastantuono similar al de Endrick. Un equipo competitivo, donde tenga sitio y que participe en competiciones europeas. Una cesión sin opción de compra que aseguraría su progresión. El Madrid tiene depositada sus esperanzas en el argentino, al que ven un gran potencial pero que no ha podido desarrollar en un ataque con tanta competencia.

Con la vuelta de Endrick, Gonzalo pierde protagonismo. El goleador de la cantera ha pasado de tener minutos y oportunidades con Xabi al banquillo con Arbeloa. El Madrid no forzará su salida, aunque aconsejaría lo mismo que a Mastantuono: una cesión o una venta con recompra. Con el brasileño de vuelta, pasaría a ser suplente fijo y ofertas no le faltan.