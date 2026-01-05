El Real Madrid recupera a Mihic con los servicios médicos bajo sospecha

Nico Mihic regresa al Real Madrid para supervisar el departamento médico del club, según adelantó la ‘Cadena Cope’. El club prescindió de sus servicios en noviembre de 2023 tras llegar al cargo en 2017 como relevo del doctor Olmo. A pesar de ello, seguía vinculado al club como asesor, pero lo devuelve a su cargo anterior en busca de frenar la dinámica negativa de lesiones en la que ha entrado el equipo.

El detonante de la situación fue denunciado por el boicot médico sufrido por la nutricionista Itziar González en ‘Marca’. Lo suyo fue un intento fallido de cuidar la alimentación de los jugadores para paliar la sucesión de lesiones de una plantilla que lleva dos años y medio sufriendo percances, y que coinciden con la salida de Mihic.

Seis años con Pintus

En el Madrid no esconden la preocupación por la larga lista de lesiones que se vienen produciendo en las últimas temporadas, con unos servicios médicos bajo sospecha. Con Mihic también devuelve a Pintus, preparador físico, a su puesto tras trabajar en un segundo plano desde la llegada de Xabi Alonso. Mihic y Pintus formaron tándem desde 2017 hasta 2023.

En lo que llevamos de temporada, la plantilla ha sufrido 23 lesiones, lo que ha llevado al Madrid a tomar esta decisión de restituir al jefe de los servicios médicos y al preparador físico. Con ellos, intentan frenar el desconcierto provocado por las constantes lesiones, muchas de ellas de máxima gravedad con roturas de rodilla que dejaron fuera de combate a jugadores tan importantes como Courtois, Militao, Alaba o Carvajal.

El caso Güler

Hay que recordar que el Real Madrid prescindió de los servicios de Mihic por el caso Güler en 2023. Las continuas recaídas musculares del turco tras ser fichado, le impidieron debutar hasta pasar seis meses, detonaron la situación. Esto se unía a recaídas de otros jugadores como Benzema, Alaba o Ceballos.

Su forma de trabajar no era compartida por algunos sectores del club, que coincidía con la falta de resultado en aquel inicio de curso. La pérdida de confianza llevó a prescindir de sus servicios, pero el tiempo le ha devuelto a su puesto. Lejos de frenar aquella dinámica, ha ido a más. A eso se suma el escándalo protagonizado por la nutricionista, a la que los médicos impidieron trabajar en un intento baldío de reconducir la situación.