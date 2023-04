El Real Madrid recibe al Valladolid pensando en el Barcelona

El calendario aprieta al equipo madridista, que se la juega en abril y empieza ante un rival que lucha por no bajar Los de Pacheta llegan con bajas y muchas dudas; los blancos necesitan al mejor Benzema

Empieza al baile definitivo para el Real Madrid tras el parón de selecciones con un mes de abril decisivo que evaluará una temporada en la que ha ido de más a mucho menos. Los blancos arrancan este domingo con el Valladolid como telonero de los nueve partidos que tienen. Los pucelanos necesitan sumar o restarán en su objetivo de la permanencia. Tres puntos claves para la batalla de cada cual en sus respectivas guerras.

Los de Ancelotti viven su cruzada en lo alto de la montaña para no rodar hacia el abismo o acercarse a la cima remontando en la Copa ante el Barcelona y elimina al Chelsea en los cuartos de la Champions. La Liga sólo la puede perder el Barça si se deje ir y desaprovecha esos 12 puntos de ventaja. Pero para que ocurra los blancos deberían ganar todo lo que queda de aquí al final, y vista su irregularidad se antoja más a un acto de fe que de convicción.

MAL EN ATAQUE

Ancelotti tiene cosas que arreglar. Principalmente en ataque, donde la falta de energía no alimenta el juego de ataque que lució al principio de curso y que se vio en su visita a Anfield, donde dio un recital de cómo aprovechar los espacios cuando el físico responde. Ha perdido pegada y más ante rivales que se blindan en el Bernabéu. El Valladolid es uno de ellos, de los que saben que sus opciones pasan por defenderse bien y atacar mejor. Su objetivo es calcar a otros visitantes, cerrar filas por dentro y conceder las bandas sin un nueve rematador que fije a sus centrales. Un defecto que arrastran los blancos toda la temporada y al que Ancelotti no busca soluciones. Quizá espera recuperar la frescura de principios de curso cuando solucionaban los partidos con circulaciones rápidas y juego directo. Pero las piernas pesan y el italiano pone más kilos en los de siempre.

TOCADOS

"En estos partidos estás conectado desde hace diez días", dice Pacheta, que apostará por su clásico 5-3-2 para "competir, ser duros y tener la sensación de poder ganar el partido". El burgalés se queja del estado en el que llegan sus jugadores: "Descartados están Escudero, Javi Sánchez, Anuar y Machis. Kenedy va mejor, como Plata; Masip está bien y Amallah no sé si está al 100%. De los internacionales, Fresneda viene de tres partidos seguidos, El Yamiq está en condiciones, Larin viene con golpes y cansado, y Hongla ha viajado mucho también…". Ancelotti podría hacer el mismo ejercicio con su 13 internacionales, la lesión de última hora de Mendy al que Nacho no podrá sustituir por sanción. Pero las exigencias no son las mismas, aunque para los dos los tres puntos sean vitales.

El italiano necesita la mejor versión de su equipo para lo que viene. Reforzar la confianza y recuperar al mejor Benzema son claves en un equipo que necesita de su fútbol y de sus goles para guiar un ataque que ha caído en la mediocridad para el potencial que tiene (seis goles en seis partidos). Se supone que hará algunas rotaciones como dar descanso a Carvajal, Valverde y Modric, para los que el parón de selecciones ha supuesto más carga de partidos.