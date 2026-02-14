En Directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Real Madrid - Real Sociedad: reacciones, polémicas y última hora, en directo
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Real Madrid - Real Sociedad de la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025/26
Por el momento, ya hay un argumento para el debate y es el once inicial que presenta Álvaro Arbeloa para recibir a los 'txuri urdin'.
Un encuentro en el que el Real Madrid busca un triunfo que, además de darle el liderato provisional, le permita meter presión a un Barça tocado tras encajar una goleada en la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid (4-0)
¡Hola a todos! Vamos a seguir todas las incidencias, novedades y polémicas del partido del Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y la Real Sociedad de la Jornada 24 de LaLiga 2025/26.
- El reincidente gesto de Simeone a Lamine que indigna al Barça
- ¿Quién es el culpable de la derrota? Las reacciones de la afición culé al Atlético de Madrid - Barça
- Luis Enrique explota tras la rajada de Dembélé: '¡No permitiré que un jugador esté por encima del club!
- Malas noticias con Rashford para el Girona - Barça
- Inaudito: el CTA emite un comunicado durante el Atlético - Barça sobre el gol anulado a Cubarsí
- La 'superbronca' de Hansi Flick en el descanso ante el Atlético: '¡Merecéis ir perdiendo por 7-0!
- Grave error de Martínez Munuera en el acta del Atlético - Barça
- Mateu Alemany no tiene suficiente: otro fichaje estrella para el Atlético