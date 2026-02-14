Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Real Madrid - Real Sociedad: reacciones, polémicas y última hora, en directo

Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Real Madrid - Real Sociedad de la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025/26

Vinicius Junior y Kylian Mbappé celebran un gol del Real Madrid

Vinicius Junior y Kylian Mbappé celebran un gol del Real Madrid / EFE

