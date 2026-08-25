REAL MADRID
Real Madrid - Real Sociedad: horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports por TV y en directo
A qué hora es el partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad de LaLiga y en qué canal ver por TV
El Real Madrid afronta su primer partido de la temporada en el Santiago Bernabéu. Los blancos recibirán a la Real Sociedad este miércoles 26 de agosto en un encuentro correspondiente a la primera jornada de LaLiga EA Sports, aplazada por la disputa del Mundial. Será, además, el estreno oficial de José Mourinho ante su nueva afición.
El conjunto madridista llega al encuentro después de imponerse al Espanyol en su debut liguero. El equipo consiguió los tres puntos, aunque dejó algunas dudas en su primer partido oficial de la temporada. Ahora, con el apoyo del Bernabéu, Mourinho buscará que sus jugadores den un paso adelante y sumen una nueva victoria.
El encuentro supondrá además el reencuentro del Santiago Bernabéu con su equipo después de una temporada marcada por la tensión entre la grada y los jugadores. La afición tendrá por primera vez la oportunidad de ver en directo a los nuevos fichajes y a José Mourinho, que regresa al estadio blanco más de una década después. Una noche especial en Chamartín, con el aliciente añadido del homenaje a los campeones del mundo.
Enfrente estará una Real Sociedad que tampoco comenzó con buen pie el campeonato. Los txuri-urdines cayeron ante el Betis en la primera jornada y buscarán dar la sorpresa en el feudo madridista.
El horario del Real Madrid - Real Sociedad
El partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad se disputará este miércoles 26 de agosto a partir de las 21.00 horas en el Santiago Bernabéu.
Dónde ver el Real Madrid-Real Sociedad por TV y online
El encuentro de la primera jornada de LaLiga EA Sports entre los blancos y los txuri-urdines será emitido por Movistar Plus+ a través de los canales M7, M54 (M+ LaLiga), M440 (M+ LaLiga HDR), por LaLiga TV Bar y por Orange Fútbol 1.
En SPORT, ofreceremos todo lo que suceda en el partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad, antes, durante y después de partido, también con las reacciones y declaraciones de los protagonistas.
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