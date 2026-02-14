Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

REAL MADRID

Real Madrid - Real Sociedad, en directo hoy: alineaciones y última hora del partido de LaLiga EA Sports, en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025/26 entre el Real Madrid y la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu

Kylian Mbappe celebra uno de sus goles en un partido de LaLiga 2025/26

Kylian Mbappe celebra uno de sus goles en un partido de LaLiga 2025/26 / AP

Christian Blasco

