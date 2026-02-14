En Directo
REAL MADRID
Real Madrid - Real Sociedad, en directo hoy: alineaciones y última hora del partido de LaLiga EA Sports, en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025/26 entre el Real Madrid y la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu
Revolución el próximo verano
El Madrid se centra ahora en el partido de esta noche ante la Real Sociedad, pero desde el club no pierden de vista el mercado de fichajes del próximo verano. Hasta 6 jugadores podrían llegar al conjunto blanco.
De momento, os dejamos nuestra previa del choque de Chamartín en el que el Real Madrid intentará meter presión a un Barça que quedó tocado tras encajar una goleada en la ida d elas semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.
¡Hola a todos! Bienvenidos a los directos de SPORT.es para seguir en esta velada el duelo entre el Real Madrid y la Real Sociedad de la Jornada 24 de LaLiga 2025/26 en el estadio Santiago Bernabéu.
