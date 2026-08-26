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Real Madrid - Real Sociedad, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports
Sigue el minuto a minuto del partido de LaLiga entre el Real Madrid y la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu
Aunque la Real Sociedad llega después de caer ante el Betis en su estreno liguero, el Real Madrid no espera un partido sencillo. El conjunto txuri-urdin demostró la temporada pasada que tiene argumentos para competir ante cualquiera y cerró el curso levantando la Copa del Rey, después de superar al Athletic Club y al Atlético de Madrid en la gran final.
El Real Madrid mantiene hasta siete futbolistas en la enfermería: Tchouameni, Endrick, Asencio, Rodrygo, Mendy, Thiago Pitarch y Militao. El caso más llamativo es el del francés que llegó a entrenarse el pasado lunes con el grupo y todo hacía pensar que podía estar disponible, pero al día siguiente volvió a trabajar al margen.
Y este es el once de la Real Sociedad
Mismo once de Mourinho que el que puso en el campo del Espanyol, en el primer partido. De momento, Cucurella y Diomandé, en el banquillo
¡El once del Madrid!
Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Carreras; Bernardo Silva, Valverde, Güler; Bellingham, Vini, Mbappé
Por ello, el duelo ante la Real Sociedad será la primera oportunidad para que el Bernabéu pueda ver en directo a las nuevas incorporaciones y, sobre todo, a Mourinho en su regreso a casa.
La afición también tiene ganas de reencontrarse con los suyos. El club no permitió el acceso del público a las presentaciones de los nuevos fichajes, una decisión que no gustó demasiado entre los seguidores blancos.
El Madrid consiguió arrancar con victoria ante el Espanyol, pero lo hizo con más dudas que certezas y con la sensación de que todavía queda mucho trabajo por delante.
El portugués volverá a sentarse en el banquillo del Bernabéu más de una década después de su última temporada al frente del conjunto blanco. Y lo hará en un escenario que espera una reacción de su equipo después del estreno liguero.
Los blancos recibirán a la Real Sociedad en la primera jornada de Liga, aplazada por la disputa del Mundial, en un encuentro que tendrá además un aliciente especial: el regreso de José Mourinho al estadio que fue su casa entre 2009 y 2012
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