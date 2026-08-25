Real Madrid - Real Sociedad: alineaciones probables de la jornada 1 de LaLiga EA Sports

El Real Madrid vuelve al Santiago Bernabéu después de estrenarse con victoria en Cornellà ante el Espanyol. El conjunto de José Mourinho se impuso por 1-2 en un partido que no resolvió hasta el tramo final, gracias al tanto de Carlos Espí en el minuto 90.

El duelo ante la Real Sociedad, correspondiente a la primera jornada de LaLiga EA Sports y aplazado por la presencia de mundialistas en las rondas finales del torneo, supondrá el primer partido del curso para los blancos en casa. En Cornellà ya se pudieron ver algunos de los primeros trazos de la idea de Mourinho, especialmente durante los compases iniciales, aunque el poco rodaje de varios de los últimos internacionales en incorporarse también se dejó notar en el ritmo del equipo.

El Madrid se adelantó muy pronto con un cabezazo de Bellingham tras una acción a balón parado de Arda Güler, pero perdió el control del encuentro y el Espanyol empató antes del descanso. En la segunda mitad, los blancos tuvieron ocasiones para volver a ponerse por delante y Valverde llegó a estrellar un disparo en el palo. Finalmente, Espí, que había entrado en el tramo final, apareció en el minuto 90 para darle los tres puntos a Mourinho.

Carlos Espí celebra su gol ante el Espanyol / Dani Barbeito / SPO

La Real Sociedad llega, en cambio, después de arrancar la competición con derrota. Los de Pellegrino Matarazzo cayeron por la mínima ante el Betis en La Cartuja, en un encuentro en el que Riquelme marcó el único tanto en el minuto 63. Los txuri-urdin tuvieron que remar a contracorriente, con un Álex Remiro con varias intervenciones de mérito. Una parada de Valles a Óskarsson en los últimos minutos evitó que los vascos sumaran su primer punto en la competición doméstica.

Mismos efectivos para Mourinho

El técnico mantiene el bloque de Cornellà. Se confirma así la baja de Aurélien Tchouaméni, que ya parecía estar recuperado de las molestias que arrastraba desde antes de las vacaciones posteriores al Mundial, pero no entrenó con el grupo en la última sesión. Siguen fuera Endrick, que continúa con trabajo individual, y los lesionados Mendy, Asencio, Militão, Rodrygo y Thiago Pitarch.

En el once, Mourinho podría introducir varios cambios. Cucurella y Yan Diomande, dos de los fichajes más importantes del verano, fueron suplentes ante el Espanyol y aspiran ahora a entrar de inicio. También habrá que estar atentos a Trent, Rüdiger o Camavinga, que completaron una buena pretemporada y podrían tener su oportunidad desde el arranque.

Oyarzabal, principal novedad en la Real

Matarazzo también tendrá que decidir si da entrada a Mikel Oyarzabal desde el inicio. El capitán, campeón del mundo, regresó tarde a la pretemporada y tuvo minutos ante el Betis, por lo que ahora podría asumir la titularidad en el Bernabéu. Será un día especial para él porque, junto a Cucurella, se les realizará un homenaje por la victoria mundialista.

Natan lucha con Mikel Oyarzabal durante el partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports de la pasada temporada. / José Manuel Vidal / EFE

La Real mantiene las bajas de Álvaro Odriozola, Pablo Marín y Jon Gorrotxategi, mientras que Gonçalo Guedes llega con dudas por su estado físico y su falta de ritmo. Aramburu apunta de nuevo al lateral derecho, donde Matarazzo apenas tiene alternativas.

Alineaciones probables del Real Madrid-Real Sociedad

Real Madrid: Courtois; Trent, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Güler; Diomande, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Sučić, Herrera, Carlos Soler; Kubo, Barrenetxea y Oyarzabal.